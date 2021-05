Després de més d’un any de tancaments i restriccions, de mesures dràstiques que s’imposaven des del rigor unes vegades i des de la incoherència unes altres, les autoritats anuncien que, aquesta vegada sí, la resurrecció de la restauració serà definitiva.

A Madrid, és clar, ens duen molts mesos d’avantatge. Perquè allà, la més llesta de la classe assegura que la màxima llibertat és una terrassa oberta i que la resta del país viu sotmesa a una tirania de sentors caribenyes. Tant és si el preu a pagar per aquesta llibertat de canya i terrasseta es compta en contagis i en vides. Isabel Díaz Ayuso té clares quines són les prioritats: negoci i vots al preu que sigui i caigui qui caigui.

Per sort dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors sanitaris que han estat en primera línia de foc durant el darrer any, aquí la major part del sector de la restauració va entendre que li tocava fer un sacrifici immens pel bé de tots. Ara que el pitjor sembla haver passat, és l’hora que els governs recompensin aquest esforç amb empatia i amb mesures lògiques. Ja no ens hi jugarem la salut de tots, però sí el benestar de molts.