Gastronomía
Cata de malvasía en la vinoteca Ideal
La sumiller Daniela San Juan dirigirá mañana, 28 de julio, una cata de vinos de Mallorca elaborados con la variedad malvasía, principalmente de Banyalbufar.
La cita se celebrará en la vinoteca Ideal de Palma y permitirá conocer de primera mano esta variedad a partir de diferentes terruños de la isla, maneras diferentes de vinificar y, también, cómo es su evolución en barrica.
Los vinos que se degustarán son: Tímbola, de la cooperativa Tramuntana Viva (Banyalbufar); Mal Bitxo, del celler Dalt Turó (Campos); La Bota de Malvasia de la enóloga Elisabeth Fuentes; Es Mussol, del celler Conde de Suyrot (Colònia de Sant Pere); Can Pico, de la bodega homónima (Banyalbufar); y Projecte Terra, del celler Karretània (Consell), que se maridaran con sobrassada, jamón ibérico 100% de bellota y quesos artesanales de Mallorca.
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