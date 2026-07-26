DIONÍS A TAULA
Gelat Sóller: Un pas per mantenir l’excel·lència (1)
L’empresa Sa Fàbrica de Gelats, propietària de Gelat Sóller, ha decidit que els seus productes s’han de continuar elaborant amb llet de Mallorca, però ara concretament de Formatge Burguera. És una decisió ben meditada: d’una banda, continuen apostant per un producte de qualitat i diferenciador i, de l’altra, renoven el compromís amb el sector primari d’aquesta terra.
L’aposta no prové d’un mallorquí de soca-rel, sinó d’un mallorquí d’adopció, perquè va néixer a Alemanya. Es tracta de Franz Kraus, qui va començar en el sector gelater a la seva terra natal. Allà, va fer feina a petites fàbriques de gelat i amb els ingressos que obtenia, es finançava els estudis. Així, va poder estudiar als Estats Units d’Amèrica, a l’Eastern Michigan University. Posteriorment, es va dedicar a treballar a multinacionals d’èxit del sector alimentari. La seva visió estratègica entronca amb les seves arrels familiars, atès que prové d’una família d’empresaris, un aspecte que ha influït en el seu caràcter emprenedor.
Va decidir establir-se a Mallorca després de passar-hi les vacances de l’any 1990: va triar Sóller per amor a na Gabi, la seva dona, i perquè aquesta ciutat de la Tramuntana el va deixar corprès. Quatre anys després de la seva arribada a l’illa va obrir Sa Fàbrica de Gelats, situada davant el Mercat de Sóller, on encara hi ha la gelateria. El projecte va continuar creixent i el 2017 l’obrador es va traslladar del centre de Sóller al polígon de Son Angelats (on poden produir 7.000 litres de gelat al dia). Allà, també hi ha la seva altra empresa, Fet a Sóller, creada el 1996 per fabricar i comercialitzar productes alimentaris, com ara confitures, juntament amb el taller ocupacional Estel Nou.
L’aposta pel Formatge Burguera es va materialitzar al començament d’estiu, després que Estrella Damm hagi abandonat el sector lleter de Mallorca amb el tancament d’AGAMA. La família Burguera fa devers 80 anys que es dediquen a les vaques. Ara bé, l’any 1998 varen decidir que la producció de llet es dedicaria principalment a l’elaboració de productes propis, com ara el formatge, el brossat i la llet formatjada, amb la qualitat dels quals han aconseguit un públic fidel.
La setmana que ve, acabarem de parlar d’aquest afer i de com les empreses d’aquí es poden donar una mà per potenciar l’economia local, especialment ara que Unió de Pagesos ha explicat que les vendes de producte local han caigut un 30% des del mes de gener i que el Consell de Mallorca no fa complir el percentatge ridícul de compra d’aliment local als establiments hotelers, previst en la legislació turística.
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