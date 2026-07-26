Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
REY EN MALLORCA CON PROHENSECLIPSE SOLAR EN MALLORCAJÓVENES LADRONES PART FORANAMADÓ PERETA RESPONDE PSOESUPERMERCADO ASIÁTICO EN PALMAMETEREOLOGÍA MALLORCA
instagramlinkedin

Cuina amb memòria

Gató d’ametlla

El nom sembla provenir del francès gâteau, que vol dir pastís. Una aportació (una més) de la cuina francesa a la mallorquina

Gató d’ametlla

Gató d’ametlla / PERE MUNTANER SUREDA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Antoni Tugores

És difícil precisar quan es començà a elaborar aquest pastís a Mallorca; allò cert és que la seva presència ja està documentada al segle XVIII. El que fa diferent el dolç mallorquí és l’aportació d’ametlles crues, sense pell; és la contribució de la nostra cuina al pastís. A França, es preparen moltes versions de gâteau: des dels que tenen una presència important de formatge, de iogurt, de xocolata, etc. El pastís bretó presenta gran quantitat de mantega, sense ametlla; i el basc -possiblement influït per la proximitat de la cuina francesa- a més d’ametlla polvoritzada, du una gran varietat de fruites.

INGREDIENTS:

  • Una lliura d’ametlla capolada (uns 400 g)
  • Un poc més d’ametlla llescada
  • 6 ous
  • 400 g de sucre
  • Un polset de canyella
  • La ratlladura ben fina de 2 clovelles de llimona
  • Un pilotet de saïm
  • 6 cullerades de farina de força (una per cada ou)
  • Sucre fi

Noticias relacionadas

PREPARACIÓ:

  • Separarem els blancs dels vermells dels ous i començarem pujant els blancs fins que tenguin una bona consistència. Hi anirem afegint la meitat del sucre fins que s’hagi fos i integrat. Ho reservarem.
  • Començarem a batre els vermells juntament amb l’altra meitat de sucre restant, fins que comencin a tornar blanquinosos i el sucre s’hagi fos per complet.
  • Tot seguit, incorporarem la farina als vermells batuts; poc a poc i tamisant-la per tal que no es formin grums.
  • Igualment hi afegirem les ametlles, la canyella i la ratlladura de la clovella de llimona.
  • Ara hi agregarem els blancs pujats i ho mesclarem bé.
  • Untarem amb saïm (es pot fer amb mantega) el motlo on hem de coure el gató. Ho empolsimarem amb una mica de farina i així evitarem que la massa s’aferri a les voreres.
  • Encendrem al forn a foc moderat (uns 170°).
  • Abocarem la mescla dins el motlo i allisarem la superfície.
  • Introduirem el pastís dins el forn fins que ens agradi de color, uns 35/50 minuts. Si cou massa de pressa, abaixaríem la intensitat del forn.
  • El deixarem refredar i l’empolvorarem de sucre fi.
  • Devem la recepta a Maria Ignàsia Morell Font dels Olors (Palma, 1915- Artà, 2005) i a la religiosa Sor Maria Reus Ferrer (Artà, 1922), que de joveneta havia treballat als Olors i que a l’entrevista (any 2002) es va convertir en suport imprescindible de la memòria de la senyora.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • gastronomía
  • cuina amb memòria
  • Las recetas de cocina de Antoni Tugores
  • Gastronomía en Mallorca
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents