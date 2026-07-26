Cuina amb memòria
Gató d’ametlla
El nom sembla provenir del francès gâteau, que vol dir pastís. Una aportació (una més) de la cuina francesa a la mallorquina
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És difícil precisar quan es començà a elaborar aquest pastís a Mallorca; allò cert és que la seva presència ja està documentada al segle XVIII. El que fa diferent el dolç mallorquí és l’aportació d’ametlles crues, sense pell; és la contribució de la nostra cuina al pastís. A França, es preparen moltes versions de gâteau: des dels que tenen una presència important de formatge, de iogurt, de xocolata, etc. El pastís bretó presenta gran quantitat de mantega, sense ametlla; i el basc -possiblement influït per la proximitat de la cuina francesa- a més d’ametlla polvoritzada, du una gran varietat de fruites.
INGREDIENTS:
- Una lliura d’ametlla capolada (uns 400 g)
- Un poc més d’ametlla llescada
- 6 ous
- 400 g de sucre
- Un polset de canyella
- La ratlladura ben fina de 2 clovelles de llimona
- Un pilotet de saïm
- 6 cullerades de farina de força (una per cada ou)
- Sucre fi
PREPARACIÓ:
- Separarem els blancs dels vermells dels ous i començarem pujant els blancs fins que tenguin una bona consistència. Hi anirem afegint la meitat del sucre fins que s’hagi fos i integrat. Ho reservarem.
- Començarem a batre els vermells juntament amb l’altra meitat de sucre restant, fins que comencin a tornar blanquinosos i el sucre s’hagi fos per complet.
- Tot seguit, incorporarem la farina als vermells batuts; poc a poc i tamisant-la per tal que no es formin grums.
- Igualment hi afegirem les ametlles, la canyella i la ratlladura de la clovella de llimona.
- Ara hi agregarem els blancs pujats i ho mesclarem bé.
- Untarem amb saïm (es pot fer amb mantega) el motlo on hem de coure el gató. Ho empolsimarem amb una mica de farina i així evitarem que la massa s’aferri a les voreres.
- Encendrem al forn a foc moderat (uns 170°).
- Abocarem la mescla dins el motlo i allisarem la superfície.
- Introduirem el pastís dins el forn fins que ens agradi de color, uns 35/50 minuts. Si cou massa de pressa, abaixaríem la intensitat del forn.
- El deixarem refredar i l’empolvorarem de sucre fi.
- Devem la recepta a Maria Ignàsia Morell Font dels Olors (Palma, 1915- Artà, 2005) i a la religiosa Sor Maria Reus Ferrer (Artà, 1922), que de joveneta havia treballat als Olors i que a l’entrevista (any 2002) es va convertir en suport imprescindible de la memòria de la senyora.
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