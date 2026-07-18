DIONÍS A TAULA
Forn i pastisseria Ca sa Xarreta: El renaixement d’un forn històric de Campanet (i 2)
Com dèiem la setmana passada, Joan Llabrés s’ha fet càrrec del forn Ca sa Xarreta de Campanet. Explica que duu l’ofici de forner a la sang perquè son pare ja ho era: durant 35 anys va treballar a Ca sa Camena (Santa Catalina, Palma) i ell, de menut, ja deia que volia seguir les passes del seu progenitor. Oficialment, Joan Llabrés va començar a fer feina amb gairebé 19 anys al Forn de s’Estació, més tard va passar per l’hotel Bonanza i, posteriorment, va aterrar a la pastisseria Raíces de Palma, on va conèixer els seus mestres en la part més dolça de la professió: Eusebio Zamora i, també, son pare, Álvaro Zamora, qui també es va encarregar de la pastisseria de l’hotel Victòria de Palma. «Per a mi són dues persones molt importants en el meu aprenentatge com a pastisser perquè m’ensenyaren moltíssim».
Posteriorment, va obrir un forn amb la seva germana, però el negoci no va acabar de rutllar com tocava. Després va fer un parèntesi de dos anys fins que va arribar a l’hotel Jumeirah, on va treballar durant deu anys. «Els darrers cinc anys en vaig ser el cap de pastisseria i hi vaig acabar d’aprendre tot el que envolta l’ofici de l’hoteleria gràcies a Àlvar Albaladejo, que avui dia és el xef executiu dels hotels Sant Francesc de Palma i Can Ferrereta de Santanyí, a qui consider el meu segon pare en aquest sector. Em va instruir en l’actitud i en la manera de fer feina: sempre amb positivitat i vetllant per la satisfacció del client», apunta Llabrés.
L’experiència més recent la va fer a la nova etapa del restaurant Caballito de Mar, on es va estrenar com a cuiner durant dos anys i, finalment, com que enyorava el món del forn i de la pastisseria, va cercar obradors per tornar a emprendre aquest ofici: «Em va sorgir l’oportunitat d’agafar el forn de Ca sa Xarreta, a Campanet, un poble que té una vida impressionant». La denominació del forn, Xarreta, prové de Xarret. És el malnom de la família que va crear el forn i, alhora, fa referència a un carruatge de dues rodes i dos o quatre seients. Aquí, Llabrés hi ha decidit fer productes de tota la vida: «De vegades trobar producte tradicional ben fet no és fàcil; per això, he apostat pel de Mallorca», explica. Així, el pa moreno, el cremadillo, les coques salades de pebres i de verdura, els pastissos i l’ensaïmada s’han convertit en els reclams principals. Obren de dimarts a diumenge. Estau convidats a tastar-los.
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