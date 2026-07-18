Cuina amb memòria
Ensalada amb lloms de rajada
Plat ideal per als mesos d’estiu, mengívol i fresc. La rajada és un peix blanc, ric en proteïnes, que no supera l’1 per cent de greix
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La rajada és un peix que viu al fons de la mar, dins zones arenoses que li permeten amagar-se fàcilment cobrint-se d’arena i passar desapercebuda; a més, té una gran capacitat de camuflatge, canviant de color, imitant el dels fons on habita. La seva pesca és coneguda a la Mediterrània des de fa segles. La primavera i el començament d’estiu és la millor època per a la seva captura i el seu consum. L’ideal és que la rajada, que té un preu assequible i que trobam a totes les peixateries, es consumeixi fresca i es cuini aviat; en cas contrari, perd qualitat i desenvolupa una desagradable olor semblant a l’amoníac.
Ingredients i preparació
INGREDIENTS: Per a l’escabetx:
- Rajada
- Farina
- Llorer
- Alls
- Oli
- Vinagre
- Vi blanc
- Aigua
- Pebre bo
- Pebre bord
- Sal
INGREDIENTS: Per a l’ensalada:
- Enciam
- Tomàtiga
- Ceba
- Trinxes de pastanaga
- Olives negres
- Oli
- Sal
PREPARACIÓ:
- Abans de fer l’ensalada haurem preparat (un o dos dies abans) un escabetx de rajada, element imprescindible per a aquesta recepta.
- Trossejarem la rajada, la salpebrarem i la passarem per farina lleugerament o, una vegada estigui enfarinada, la sacsarem uns instants dins un colador.
- La fregirem dins oli d’oliva abundant pels dos costats. L’interior, especialment de les tallades més gruixades, ha de quedar cuit. Reservarem el peix.
- Colarem aquest oli i a dins hi fregirem uns alls aixafats.
- Hi agregarem una fulla de llorer i quan els alls hagin perfumat l’oli i siguin cuits, els podrem treure.
- Afegirem una culleradeta de pebre bord i, tot seguit, hi abocarem un tassonet d’aigua, un de vi blanc i un altre de vinagre i deixarem que la salsa es faci uns minuts a poc foc.
- Haurem posat el peix dins una greixonera o un recipient adient i hi vessarem per damunt la salsa preparada que ha d’amarar bé el peix. Al cap d’unes hores es pot consumir, però serà bastant millor si s’ha impregnat de la salsa un o més dies.
- Dins un plat fons o recipient semblant, prepararem l’ensalada amb enciam, tomàtiga tallada en grells, ceba tallada en juliana i pastanaga tallada en trinxes molt primetes, quasi com si fossin fideus.
- Ho amanirem amb oli d’oliva i sal. Hi afegirem els lloms, sense cap tendrum ni osset de la ratjada i ho mesclarem bé. Hi aportarem color i sabor si hi afegim al final, unes olives negres.
- Devem la recepta a Margalida Mas Ginard (Campos, 1931).
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