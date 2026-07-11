Cinco recetas tradicionales mallorquinas de verano
Recopilamos platos típicos de la cocina mallorquina veraniega que han sido publicadas en la sección 'Cuina amb memòria' de Antoni Tugores
Las recetas mallorquinas de verano son una de las mejores formas de redescubrir la cocina tradicional de la isla durante los meses de más calor. El recetario popular de Mallorca está lleno de platos de temporada elaborados con verduras, frutas y pescados propios de esta época del año, pensados para aprovechar el producto local y adaptarse a los días largos y calurosos.
Más allá de clásicos imprescindibles como el trempó o el tombet, la gastronomía mallorquina conserva numerosas recetas veraniegas llenas de sabor, historia y memoria. En esta selección reunimos cinco recetas tradicionales mallorquinas de verano publicadas en la sección ‘Cuina amb memòria’, que Antoni Tugores firma cada sábado en Diario de Mallorca.
Dues ensalades de l’antigor per a l’estiu (Dos ensaladas antiguas para el verano)
Ingredientes de proximidad y de temporada eran la premisa básica del recetario tradicional mallorquín, explicitado en estas Ensalada de segador y Trempó con conserva (propia) de pintarroja.
Sopes d’estiu amb albercocs (Sopas de verano con albaricoques)
La combinación de sabores, dulce y salado en esta caso, es una de las caractarísticas de muchos platos de temporada.
Coca de trempó amb bledes y albergínia (Coca de trempó con acelgas y berenjenas)
Un clásico de la cocina mallorquina de verano, la coca de trempó, pero con una variante también con productos de temporada.
Albergínies amb allioli (Berenjenas con alioli)
La berenjena, una de las verduras clásicas del verano, protagoniza decenas de recetas de la cocina tradicional mallorquina.
Pastís de peix (Pastel de pescado)
Una receta refrescante, que se puede servir como entrante o como primer plato. Su base pueden ser numerosos pescados de los habituales en verano.
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