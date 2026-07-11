Dionís a la taula
Ca sa Xarreta: Forn i pastisseria | El renaixement d’un forn històric de Campanet (1)
D’ençà del mes d’abril d’enguany, concretament de dia 17, Campanet ha tornat a veure com un forn emblemàtic ha reobert les portes. Es tracta del Forn de Ca sa Xarreta, que va estar a punt de ser només un record quan se’n va abaixar la persiana l’estiu de 2024.
Els encarregats de tornar a encendre el forn de llenya, a pastar-hi i a fènyer cada peça de damunt la taula de l’obrador són Joan Llabrés i Marina Torres. Han apostat pel producte tradicional i per la bona feina diària. D’aquesta manera, entronquen amb un llegat que es remunta a l’any 1897, quan el jove matrimoni format per Miquel Gual Alemany, conegut com a Ganxo, i Catalina Amengual Morro, dita Xarreta, inauguraren aquest negoci. La parella va tenir quatre fills: Maria, Catalina, Antònia i Sion.
Va ser precisament Sion Xarret qui va donar continuïtat al negoci que havien emprès els seus pares, juntament amb la seva esposa Joana Aina Tortellà Gual (Gila). El negoci es va mantenir fins a l’any 1976, quan Sion es va jubilar després de més de quaranta anys de sostenir el forn i d’haver-lo convertit en forn‑pastisseria.
La història, però, no s’aturà aquí i, posteriorment, l’explotació del forn va anar a càrrec de diversos forners, com Rafel Galmés, Pep i Maria, i durant els darrers anys l’han regentat Manolo i Maria Antònia. Tots ells han estat uns professionals que varen saber sostenir i dignificar la feina feta pels fundadors i pel seu fill Sion.
Joan i Marina comenten que en aquesta nova etapa volen donar continuïtat al llegat de la família Xarreta: «no solament mantendrem l’ofici, sinó que modernitzarem i perfeccionarem l’elaboració dels productes perquè els campaneters i campaneteres en puguin gaudir».
Joan Llabrés és qui s’encarrega d’elaborar tot el producte. Va néixer a Palma l’any 1981 i l’ofici de forner l’ha acompanyat durant tota la vida. Son pare era forner al forn de Ca sa Camena de Santa Catalina (Palma), durant 35 anys i recorda que qualque divendres, quan tenia 12 o 13 anys, anava a l’obrador per ajudar-lo perquè de petit deia que volia ser forner.
La setmana que ve continuarem parlant d’aquest forner que ha fet que el pa de Ca sa Xarreta no sigui només un record.
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