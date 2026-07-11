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Cuina amb memòria

Albergínies escalivdes

Escalivar no és tan sols agafar por, recel o desconfiança; dins alguns indrets on es parla la nostra llengua significa també coure damunt el caliu

Albergínies escalivades.

Albergínies escalivades. / A.T

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Antoni Tugores

Les albergínies escalivades no estan fetes directament damunt el caliu o damunt una planxa, sinó que després d’una elaboració senzilla, però una mica laboriosa, es converteixen en un magnífic pastís. Un més que cal afegir a un receptari que, a més del tombet i les albergínies farcides -els plats més glamurosos i utilitzats als restaurants mallorquins i no sempre amb l’exquisidesa desitjable- té dotzenes de fórmules d’albergínia i en concret de pastissos: des d’una gran varietat de granades, fins a albergínies amb llet, amb allioli, muntades, de pobre, amb salsa, amb bessons d’ametlla, amb grells...

Ingredients

  • 1 ceba gran
  • Tomàtiga abundant
  • 3 (o més) ous
  • 1 raig de llet
  • Ametlles (crues o torrades)
  • Alls
  • Llorer
  • Moraduix
  • Aigua
  • Oli
  • Sal
  • Sucre

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Preparació

  • Xaparem les albergínies de per llarg en dues meitats. Les farem uns talls de dalt a baix i altres de transversals. Les salarem i deixarem reposar devers mitja hora.
  • Mentrestant, prepararem una salsa amb oli, uns alls pelats i una ceba grossa tallada finament o ratllada.
  • Al cap de 7/8 minuts (girarem la ceba adesiara), hi afegirem tomàtiga en abundància perquè minvarà molt, pelada i tallada, juntament amb un brot de moraduix, una fulla de llorer, sal i un poc de sucre.
  • Quan faci mitja hora que hem salat les albergínies, les premerem i les eixugarem.
  • Tot seguit, en oli abundant, les fregirem per les dues bandes fins que prenguin una mica de color (no cal que siguin molt cuites perquè s’acabaran de coure després) i les anirem col·locant en una greixonera plana o un altre recipient de forn, l’una vora l’altra, deixant pocs espais buits.
  • Si ho hem de preparar amb moltes albergínies, anirem fent sostres. Damunt de cada sostre hi anirem escampant la salsa preparada abans, que cobreixi bé totes les albergínies.
  • Quan hàgim acabat de col·locar les albergínies i la salsa que les cobreix, per damunt hi escamparem una picada feta amb una grapada generosa d’ametlles, crues o torrades, ben capolades.
  • Batrem 3 ous (o més depenent de la quantitat d’albergínies) mesclats amb un raig de llet i ho escamparem per tota la greixonera.
  • Ho enfornarem uns 30 minuts o fins que hagi quallat. El resultat final serà un pastís excel·lent.
  • Devem la recepta a Maria Font Barceló (Vilafranca de Bonany, 1932).
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