Cuina amb memòria
Albergínies escalivades
Escalivar no és tan sols agafar por, recel o desconfiança; dins alguns indrets on es parla la nostra llengua significa també coure damunt el caliu
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Les albergínies escalivades no estan fetes directament damunt el caliu o damunt una planxa, sinó que després d’una elaboració senzilla, però una mica laboriosa, es converteixen en un magnífic pastís. Un més que cal afegir a un receptari que, a més del tombet i les albergínies farcides -els plats més glamurosos i utilitzats als restaurants mallorquins i no sempre amb l’exquisidesa desitjable- té dotzenes de fórmules d’albergínia i en concret de pastissos: des d’una gran varietat de granades, fins a albergínies amb llet, amb allioli, muntades, de pobre, amb salsa, amb bessons d’ametlla, amb grells...
Ingredients
- 1 ceba gran
- Tomàtiga abundant
- 3 (o més) ous
- 1 raig de llet
- Ametlles (crues o torrades)
- Alls
- Llorer
- Moraduix
- Aigua
- Oli
- Sal
- Sucre
Preparació
- Xaparem les albergínies de per llarg en dues meitats. Les farem uns talls de dalt a baix i altres de transversals. Les salarem i deixarem reposar devers mitja hora.
- Mentrestant, prepararem una salsa amb oli, uns alls pelats i una ceba grossa tallada finament o ratllada.
- Al cap de 7/8 minuts (girarem la ceba adesiara), hi afegirem tomàtiga en abundància perquè minvarà molt, pelada i tallada, juntament amb un brot de moraduix, una fulla de llorer, sal i un poc de sucre.
- Quan faci mitja hora que hem salat les albergínies, les premerem i les eixugarem.
- Tot seguit, en oli abundant, les fregirem per les dues bandes fins que prenguin una mica de color (no cal que siguin molt cuites perquè s’acabaran de coure després) i les anirem col·locant en una greixonera plana o un altre recipient de forn, l’una vora l’altra, deixant pocs espais buits.
- Si ho hem de preparar amb moltes albergínies, anirem fent sostres. Damunt de cada sostre hi anirem escampant la salsa preparada abans, que cobreixi bé totes les albergínies.
- Quan hàgim acabat de col·locar les albergínies i la salsa que les cobreix, per damunt hi escamparem una picada feta amb una grapada generosa d’ametlles, crues o torrades, ben capolades.
- Batrem 3 ous (o més depenent de la quantitat d’albergínies) mesclats amb un raig de llet i ho escamparem per tota la greixonera.
- Ho enfornarem uns 30 minuts o fins que hagi quallat. El resultat final serà un pastís excel·lent.
- Devem la recepta a Maria Font Barceló (Vilafranca de Bonany, 1932).
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