El Blanc de Giró Ros 2022 de Galmés i Ferrer, mejor vino de Balears

Balears ha participado como territorio invitado en los Premis Vinària, uno de los más destacados de Catalunya.

Por ello, la organización del evento ha creado una categoría específica para el archipiélago. Así, un jurado experto ha realizado ‘tasts’ a ciegas y ha galardonado varios vinos de Balears. El máximo galardón ha sido para el ‘celler’ Galmés i Ferrer de Petra, ya que su vino Blanc Giró Ros, de la añada 2022, ha sido distinguido como el Mejor Vino de Balears 2026.

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Las distinciones que se han dado a los vinos de Balears son las siguientes: Gran Or para Nounat 2025, de Binigrau (Vi de la Terra Mallorca), como mejor blanco joven; el Blanc Giró Ros 2022, de Galmés i Ferrer (Vi de la Terra Mallorca), como mejor blanco con crianza y, a la vez, mejor vino de Balears 2026; Binitord Rosat 2025, de Binitord (Vi de la Terra Menorca), como mejor rosado; el Alba Negra Menorca 2025, de Torralba (Vi de la Terra Menorca), como mejor tinto joven; Son Antem s’Era 2024, de Son Antem (Vi de la Terra Mallorca), como mejor tinto con crianza; el Gran Vinya Son Caules 2017, de Miquel Gelabert (DO Pla i Llevant), como mejor negro de guarda; el Llampant 2023, de Sebastià Pastor (DO Binissalem), como mejor espumoso, y Pansit de Formentera, de Cap de Barbaria (Vi de la Terra Formentera), como mejor vino dulce, rancio o de postre.