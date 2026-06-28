Cuina amb memòria
Truita amb herbes aromàtiques
Aquesta truita es feia en alguns indrets de la pagesia; el fet que la seva elaboració sigui molt senzilla no lleva que resulti una autèntica llepolia
L’home primitiu, possiblement amb una mentalitat menys enrevessada i sofisticada que la nostra, no es plantejava si era primer l’ou o la gallina, el que sabia de cert és que a partir de l’ou s’iniciava una nova vida i per això ho celebrava decorant-lo com a símbol de primavera i de nous éssers. A la cuina actual, l’ou és indispensable, atès que a més de les vitamines i els minerals que aporta, és d’una gran versatilitat i s’utilitza tant a la cuina tradicional com a la més innovadora, als plats salats i als dolços. Convé desar-los en un lloc fresc, no necessàriament dins el frigorífic.
Ingredients:
Ous, julivert, fonoll, moraduix, alls, oli i sal.
Preparació:
La truita es pot fer individual (semblant a una truita francesa, però rodona) o més gran, per a unes quantes persones. En tot cas, la falta de consistència dels ingredients vegetals, aconsella no fer-la gaire gruixada.Després de netejar el julivert i el fonoll tendre, ho tallarem tot finet. Pel que fa a les proporcions –tal com ens digué Melcior Mascaró Gelabert, Sion (Manacor, 1932-2008) a qui devem la recepta– hi ha d’haver julivert abundant, una part inferior de fonoll i unes fulles de moraduix.Tot ha de quedar tallat molt fi i pel que fa als alls, n’hi posarem al gust. Millor si podem utilitzar alls tendres i, en aquest cas, n’hi podem posar en abundància. Mesclarem les herbes amb l’ou batut; la quantitat d’ou dependrà del nombre de comensals. L’habitual seria dos ous batuts per comensal. Afegirem la sal necessària.Fregirem la truita, primeta, per ambdues cares, ben cuita.Avui, comentava en Sion, aquesta truita tallada en daus o rombes, es pot convertir en una magnífica picada, per a un refrigeri, sola o en presentada en canapès. El mateix informant ens explicà una altra truita que va aprendre els anys d’infantesa passats a Son Real, mentre recordava amb plaer haver assaborit una truita fantàstica. L’anomenava truita del temps de figues.Els ingredients bàsics són patata, grells, colissos, ous, oli i sal. Escaldarem els colissos, que poden ser ben abundants; aportaran un gust herbaci, semblant al dels espinacs.Tallarem les patates en rodanxes finetes i les posarem a fregir. A mig coure hi afegirem els grells tallucats i els colissos degotats. Ho posarem bé de sal, mesclarem amb l’ou i courem la truita.
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