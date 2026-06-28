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DIONÍS A TAULA

Quíbia 2025, Ànima Negra | De la filosofia de Llorenç Mostel a la ciència de Laura Binimelis (1)

Imatge de Llorenç Mostel restaurada

Imatge de Llorenç Mostel restaurada / .

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Bartomeu Font Sbert

Bartomeu Font Sbert

Per parlar del vi Quíbia, cal tenir en compte el seu nom. Per això, ens hem de remetre a Llorenç Mostel, qui va ser l’inspirador d’idees fantàstiques de Miquel Àngel Cerdà i Pere Obrador, propietaris del celler Ànima Negra.

Cerdà el defineix com un agrohippy que distingia els humans entre quíbers i els húngaros. Per a Mostel, els quíbers són la gent amb la qual es relacionava, bàsicament pels que viuen al llevant de Mallorca (manacorins, felanitxers, gabellins, llorencins, santanyiners), mentre que tota la resta, ja siguin de Sóller com de Kentucky, els anomenava d’aquella altra manera.

El concepte de quíbers i Quíbia s’ha popularitzat amb els anys i com Sebastià Vidal-Joan explica a la revista Cent x Cent: «Podríem dir que Quíbia és el territori encamellat damunt la serra de Llevant [...] Cal afegir que en Mostel, Mustafil o Mustahil també anomenat, reivindicava a través del cognom Bennàsser, una certa individualitat en relació a la conquesta catalana. No us malpenseu, en Mostel, tenia clar qui eren els espanyols i qui érem nosaltres, endemés d’usar paraules com gos i got sense cap mena de trava».

Quíbia 2025, Ànima Negra

Quíbia 2025, Ànima Negra / .

Així, el terme Quíbia s’ha establert com un paisatge real, que es pot sentir a converses de bars i a cançons de grups, com ara, Coça, la banda de punk felanitxera de referència que critica la massificació turística i la destrucció del territori, entre altres temes.

Quan Obrador i Cerdà estaven a punt de treure el seu primer vi blanc, de l’anyada 2006, Llorenç Mostel no estava gaire bé de salut i li volgueren retre un homenatge: «Era un home que no sabia escriure, però era un gran filòsof», recorden.

Si en Mostel va deixar una empremta forta dins i fora del celler, avui dia qui marca la qualitat del vi d’Ànima Negra és Laura Binimelis. És biòloga i va fer un màster en Qualitat d’Aliments i Begudes. Va entrar a fer feina en aquest celler fa vuit anys per donar suport al laboratori, especialment en tot el que fa referència al control de qualitat. Amb el temps, ha ampliat les seves tasques fins que avui dia és directora tècnica del celler.

Binimelis explica que devers l’any 2021 varen decidir canviar les varietats d’elaboració: «En un començament fèiem un blanc de negres, a partir de la varietat autòctona callet, però, a partir d’aquesta data, vàrem apostar per varietats blanques (també autòctones), com la giró ros i la premsal (concretament un 80% de la primera i un 20% de la segona) que aporten els matisos que fan únic aquest vi felanitxer.

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La setmana vinent en continuarem parlant.

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TEMAS

  • gastronomía
  • Cerdà
  • Kentucky
  • Mallorca
  • Dionís a taula
  • vinos mallorquines
  • Gastronomía en Mallorca
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