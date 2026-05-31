DIONÍS A TAULA
Vi i celler, Son Bunyola 2025: El renaixement d’una vinya i d’un vi (I)
Fa relativament poc hem pogut celebrar la recuperació del vi de la possessió de Son Bunyola. Han passat més de 100 anys d’ençà que es va deixar d’elaborar vi en aquesta possessió de Banyalbufar, de la qual hi ha el primer registre d’activitat vitivinícola el 1275, cinc dècades després de la conquesta catalanoaragonesa del Rei En Jaume. El motiu de l’extinció del cultiu de vinya va ser la plaga de fil·loxera, que va fustigar la vinya de Mallorca l’any 1891, i que al segle XIX gairebé va fer desaparèixer els ceps de tot Europa.
La presentació del vi de Son Bunyola es va celebrar dia 17 d’abril d’enguany. Si s’hi torna a fer vi és gràcies a la implicació de l’investigador universitari Pedro Balda. La relació de Balda amb la malvasia de Banyalbufar es remunta a l’any 2016, quan va començar a treballar amb el Grup de Fisiologia Balear de la Universitat de les Illes Balears, l’equip de recerca encapçalat pel catedràtic Hipólito Medrano, que va recuperar aquesta casta de raïm l’any 2011. Concretament, Balda hi va elaborar una recerca sobre l’estat sanitari de varietats locals de Mallorca, com ara vinater (blanc i negre), malvasia de Banyalbufar, valent (blanc i negre), mamella de vaca, calop (negre, blanc i vermell) i sabater, entre d’altres. Va ser amb aquest estudi quan va començar a establir un lligam amb la malvasia de Banyalbufar perquè, comenta Balda, va ser la que més el va captivar.
Dos anys més tard, Balda (que a més és professor, enginyer agrònom, enòleg i viticultor a la Rioja) va col·laborar amb el celler Can Axartell de Pollença, on va redefinir el vi Corum, que té com a emblema aquesta malvasia de la Tramuntana mallorquina. Avui dia, les col·laboracions de Balda amb els cellers de Mallorca se centren a Nacra i Son Bunyola. El primer va ser creat el 2016 per Hipólito Medrano, el qual té la varietat que va salvar de l’extinció com a principal reclam. Pel que fa al segon, Son Bunyola, Balda es va poder implicar en el projecte de recuperació de vinya de l’emblemàtica possessió perquè Vincent Padioleau, director de l’hotel, tenia ficat entre cella i cella tornar-hi a fer vi (amb el vistiplau de Richard Branson, propietari de la finca). Així, a Son Bunyola, començaren amb la plantació de 0,5 hectàrees de ceps el 2022; després, l’any 2023, n’hi sembraren 1,8 ha; seguiren el 2025, amb 0,15 ha; i, finalment, el 2026 n’hi han posat 0,6 ha més, fins a arribar a les tres hectàrees totals.
D’aquesta manera, Son Bunyola ha recuperat l’esplendor vitícola del passat i el resultat és el vi blanc de l’anyada 2025, fruit d’una verema de 2.500 quilos de malvasia de Banyalbufar. La setmana vinent en continuarem parlant.
