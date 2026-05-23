DIONÍS A TAULA
Syrah 2023 de Can Fumat: un vi exclusiu que «tira d’esquena»
Una de les edicions més exclusives que s’han presentat enguany és el vi Syrah 2023 del celler Can Fumat de Binissalem. Es tracta d’una sèrie de només 53 ampolles il·lustrades amb una obra de Luis Maraver, que l’artista ha numerat i signat personalment.
El vinater i propietari de Can Fumat, Antoni Martí, explica que el sirà és una varietat que permet aconseguir vins molt ben estructurats i especiats. A més a més, és la casta de raïm preferida per Maraver, amb la qual té una relació especial que es remunta a la primera col·laboració del pintor amb Can Fumat, ara fa 5 anys, quan Antoni Martí va elaborar un vi, concretament un cupatge de parts iguals de sirà i callet.
Antoni Martí explica que el primer raïm que veremen és el sirà perquè no tenen varietats blanques primerenques i l’any 2021 Maraver va demanar d’estrenar-se com a veremador a Can Fumat. Justament, però, dies abans, jugant a futbol es va rompre la tíbia i el peroné i no va poder anar a la vinya. Aleshores, Martí li va comentar que aquest raïm que no havia pogut veremar seria el que s’utilitzaria per fer el primer vi que havia d’il·lustrar.
La idea de tornar a il·lustrar un vi havia sortit en més de dues converses fins que l’any passat Antoni Martí li va proposar de quedar per dinar perquè tastàs el nou vi monovarietal de sirà de l’anyada de 2023. L’artista va acceptar i tot d’una li va dir d’il·lustrar-lo. Quan es varen trobar, Maraver li va dur el quadre llest.
La relació entre tots dos no és nova, ve d’enfora: Martí recorda que «quan Maraver va arribar a Binissalem l’any 1992 es va instal·lar a la casa d’un altre gran pintor, de Pascual de Cabo. Aquest li va vendre l’habitatge i ara és ca seva, just davant l’Ajuntament, i al mateix carrer, al número set és on vivíem nosaltres, de manera que érem veïnats i vàrem començar a teixir una bona relació que dura de llavors ençà».
A Can Fumat, la varietat sirà s’empra per fer el vi Cupatge i el Negre, no en fan monovarietals. La clau de tot plegat és que una enòloga italiana va visitar el celler i quan va tastar el sirà que Antoni Martí tenia dins les botes, ella va dir «aquest vi tira d’esquena» i li va recomanar fer-ne una edició especial; Martí va trobar que tenia raó i en va treure uns litres per fer aquest vi excepcional.
Syrah 2023 és fruit d’una campanya molt bona, que va destacar per ser un raïm molt sa. Es va veremar devers dia 2 de setembre i va fermentar devers 10 dies. Durant aquest procés va desenvolupar unes notes especiades que aporten caràcter singular. Després va fer la fermentació malolàctica espontàniament dins el dipòsit d’acer inoxidable i, uns mesos després, el mes de desembre de 2023 va fer la criança dins botes noves de roure francès de 250 litres. El mes d’agost de 2024 es va envasar i de llavors ençà s’ha afinat en botella.
Si us fa ganes gaudir d’un vi especial o fer un bon regal, aquesta pot ser una bona opció.
