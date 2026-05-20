Un chef viral imagina cómo sería Baleares convertida en croqueta: sobrasada, queso de Maó, quelitas y bogavante

Si las Islas Baleares fueran una croqueta, tendrían sabor a sobrasada, un punto dulce de miel de Ibiza, la cremosidad del queso de Maó y hasta un rebozado de quelitas. Al menos, así lo ha imaginado el chef y creador de contenido Dani Chef, que ha dedicado uno de los episodios de su serie gastronómica “España en croquetas” al archipiélago.

El vídeo, publicado en Instagram bajo el título “Si Islas Baleares fuese una croqueta, sería así…”, propone una receta tan llamativa como pensada para hacerse viral: una croqueta de gran formato que intenta resumir en un solo bocado algunos de los sabores más reconocibles de Mallorca, Menorca e Ibiza.

Una croqueta con sobrasada mallorquina

La receta arranca con uno de los productos más icónicos de Mallorca: la sobrasada. Dani Chef la desmiga y la cocina hasta que suelta parte de su grasa, que después aprovecha para pochar cebolla blanca de Mallorca.

A partir de ahí, la elaboración empieza a sumar referencias isleñas. El chef incorpora miel de Ibiza, añade un toque de hierbas y construye una bechamel intensa, pensada para concentrar el sabor de la sobrasada sin perder la textura cremosa que se espera de una buena croqueta.

Queso de Maó y rebozado de quelitas

El guiño menorquín llega con el queso de Maó, que Dani Chef ralla dentro de la masa para reforzar la cremosidad y darle más potencia al relleno. Pero una de las partes más reconocibles para el público balear está en el rebozado: en lugar de pan rallado tradicional, utiliza quelitas trituradas.

El resultado es una croqueta que no solo juega con ingredientes locales, sino también con símbolos muy reconocibles del picoteo mallorquín.

El remate: tartar de bogavante

La versión balear de Dani Chef no se queda en una croqueta clásica. Una vez frita, la sirve sobre una cama de patatas paja y la corona con un tartar de bogavante, dando al plato un aire más sofisticado y marinero.

Visualmente, el resultado es una croqueta grande, redonda y contundente, con el tartar colocado encima como remate final.

Una receta pensada para provocar debate

El vídeo encaja en una fórmula muy habitual en redes: coger una comunidad autónoma y convertirla en una receta reconocible, exagerada y fácilmente compartible. En este caso, la elección de ingredientes funciona como un mapa gastronómico de Baleares, aunque también puede abrir debate: ¿representa de verdad a las islas o tira de los tópicos más conocidos?

Lo que está claro es que la propuesta reúne algunos nombres propios de la despensa balear: sobrasada mallorquina, queso de Maó, miel de Ibiza, quelitas y producto del mar. Una combinación difícil de pasar desapercibida y hecha a medida para despertar tanto apetito como comentarios.