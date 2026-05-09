Cinco recetas mallorquinas de caracoles

Miles de mallorquines siguen cada año la tradición de comer caracoles por Sant Marc, cuya festividad se celebra el 25 de abril.

Aunque no se sabe el origen de la relación entre este santo y los caracoles, en la sociedad tradicional mallorquina su fiesta era la fecha de inicio de las grandes caragolades, que se mantienen hoy en día sobre todo en restaurantes, que ese día sirven miles de raciones de caracoles, o en pedidos para cocinarlos en casa.

Hay tantas recetas de caracoles como familias. Recopilamos aquí cinco recetas mallorquinas de la sección ‘Cuina amb memòria’, que Antoni Tugores publica todos los sábados en Diario de Mallorca.

Cuinat de caragols (Cocido de caracoles)

Una receta clásica de caracoles. Para resaltar su sabor es importante “engañarlos bien y guisarlos con picante y hierbas aromáticas”, explica Antoni Tugores.

Bessons amb caragols (Habas con caracoles)

Un plato típico de la zona de Son Servera qu aúna dos ingredientes básicos: habas y caracoles, una combinación que resulta “superior”, según Tugores.

Caragols a la manera dels ermitans (Caracoles a la manera de los ermitaños)

La particularidad de esta receta está en el hecho de que no utiliza carne ni embutidos y en el reaprovechamiento del caldo para hacer sopes.

Cuina d’aprofitament dels caragols cuinats (Cocina de aprovechamiento de los caracoles cocinados)

Siguiendo con el reaprovechamiento, otra receta para después de la caragolada que dará como resultado una nueva joya gastronómica.

Llagosta amb caragols (Langosta con caracoles)

Una combinación de sabores resultado de la mezcla de dos ingredientes que no resultan antagónicos, si no complementarios.