Cuina amb memòria
Greixera de brou de caragols
La primavera és un temps ideal per a les greixeres, quan les faves, pèsols, carxofes i altres hortalisses es troben en el millor moment
Dins la nostra cuina tradicional es troben nombrosos plats denominats greixeres. Segons el DCVB o Alcover-Moll, greixera és un recipient on es cou un plat greixós, així com guisats on predomina el greix. Tot i que la paraula evoca menjars llardosos, els plats estan més aviat fonamentats en hortalisses del temps. Potser la greixera més coneguda és la d’ous, totalment idònia per a persones vegetarianes, però n’hi ha moltes més: la que es fa amb hortalisses, ous i embotits; la que s’elabora amb carn de xot o carn de porc, així com la de calamars; però potser la més preuada sigui amb bacallà.
Ingredients:
- Brou d’un cuinat de caragols
- Caragols defectuosos mig escloscats
- Ous bullits
- Ceba
- Tomàtiga
- Alls
- Bessons de fava i canonets de fava molt tendres
- Carxofes
- Pèsols
- Patates
- Tronxos de bleda
- Ou
- Farina
- Oli
- Llorer
- Sal
- Sopes (opcionals).
Preparació:
- Colarem el brou dels caragols. Ha de ser un bon brou, substanciós, després d’un cuinat on s’han utilitzat carn i embotits.
- Dels caragols que han quedat mig escloscats, en traurem la banya i l’afegirem més endavant al guisat.
- Si disposam de troncs de bleda, després de bullir-los, els arrebossarem amb farina i ou, els fregirem i els reservarem.
- Dins una greixonera de test amb oli i poc foc, hi sofregirem una ceba picada fineta i minuts després hi afegirem tomàtiga pelada i picada, una cabeça d’alls i una fulla de llorer.
- Al cap d’uns minuts, hi afegirem el brou dels caragols colat i deixarem bullir uns cinc minuts.
- Introduirem el patató (o cantonets de patata), les favetes, els pèsols i els canonets, i ho bullirem uns 10 minuts. Tot seguit hi afegirem les carxofes tallades per la meitat si són petites i en quarts si són grosses, a més dels tronxos de bleda arrebossats.
- Hi afegirem els caragols (sense cap closca) que quedaren al fons de l’olla del cuinat. Si el plat resulta massa brouós, podem posar unes sopes al fons.
- Enriquirem el plat amb ous bullits trossejats.
- Sion Mascaró, que ens aportà aquest plat, deia que l’havia après de la madona Barret, esposa del garriguer de Son Real, l’amo en Xelí.
Melcior Mascaró Gelabert, Sion (Manacor, 1932-2008), cuiner de professió i autor de dos llibres de cuina, va passar la seva infància a la possessió de Son Real, on havia après els secrets de la cuina pagesa d’aprofitament.
