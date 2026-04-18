Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estafa criptomonedasSobornoEclipse solar MallorcaCaso Koldo MallorcaColapso Urgencias Son Espases
instagramlinkedin

Cuina amb memòria

Greixera de brou de caragols

La primavera és un temps ideal per a les greixeres, quan les faves, pèsols, carxofes i altres hortalisses es troben en el millor moment

Greixera de brou de caragols. | / A.T.

Antoni Tugores

Dins la nostra cuina tradicional es troben nombrosos plats denominats greixeres. Segons el DCVB o Alcover-Moll, greixera és un recipient on es cou un plat greixós, així com guisats on predomina el greix. Tot i que la paraula evoca menjars llardosos, els plats estan més aviat fonamentats en hortalisses del temps. Potser la greixera més coneguda és la d’ous, totalment idònia per a persones vegetarianes, però n’hi ha moltes més: la que es fa amb hortalisses, ous i embotits; la que s’elabora amb carn de xot o carn de porc, així com la de calamars; però potser la més preuada sigui amb bacallà.

Ingredients:

  • Brou d’un cuinat de caragols
  • Caragols defectuosos mig escloscats
  • Ous bullits
  • Ceba
  • Tomàtiga
  • Alls
  • Bessons de fava i canonets de fava molt tendres
  • Carxofes
  • Pèsols
  • Patates
  • Tronxos de bleda
  • Ou
  • Farina
  • Oli
  • Llorer
  • Sal
  • Sopes (opcionals).

Preparació:

  • Colarem el brou dels caragols. Ha de ser un bon brou, substanciós, després d’un cuinat on s’han utilitzat carn i embotits.
  • Dels caragols que han quedat mig escloscats, en traurem la banya i l’afegirem més endavant al guisat.
  • Si disposam de troncs de bleda, després de bullir-los, els arrebossarem amb farina i ou, els fregirem i els reservarem.
  • Dins una greixonera de test amb oli i poc foc, hi sofregirem una ceba picada fineta i minuts després hi afegirem tomàtiga pelada i picada, una cabeça d’alls i una fulla de llorer.
  • Al cap d’uns minuts, hi afegirem el brou dels caragols colat i deixarem bullir uns cinc minuts.
  • Introduirem el patató (o cantonets de patata), les favetes, els pèsols i els canonets, i ho bullirem uns 10 minuts. Tot seguit hi afegirem les carxofes tallades per la meitat si són petites i en quarts si són grosses, a més dels tronxos de bleda arrebossats.
  • Hi afegirem els caragols (sense cap closca) que quedaren al fons de l’olla del cuinat. Si el plat resulta massa brouós, podem posar unes sopes al fons.
  • Enriquirem el plat amb ous bullits trossejats.
  • Sion Mascaró, que ens aportà aquest plat, deia que l’havia après de la madona Barret, esposa del garriguer de Son Real, l’amo en Xelí.

Melcior Mascaró Gelabert, Sion (Manacor, 1932-2008), cuiner de professió i autor de dos llibres de cuina, va passar la seva infància a la possessió de Son Real, on havia après els secrets de la cuina pagesa d’aprofitament.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Cultura
  • cuina amb memòria
  • Gastronomía en Mallorca
  • Recetas Mallorquinas
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents