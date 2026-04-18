Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estafa criptomonedasSobornoEclipse solar MallorcaCaso Koldo MallorcaColapso Urgencias Son Espases
instagramlinkedin

Cinco recetas mallorquinas con legumbres

Recopilamos recetas que Antoni Tugores publica cada semana en su sección 'Cuina amb memòria' de Diario de Mallorca

Ciurons escaldins

Ciurons escaldins / DM

Duna Márquez

Palma

Las legumbres forman parte de la cocina tradicional de Mallorca, aunque a veces queden en segundo plano frente a otros ingredientes de platos más conocidos. De los guisos de cuchara a recetas humildes pero llenas de sabor, garbanzos, habas y otras variedades siguen muy presentes en el recetario isleño.

Recopilamos aquí cinco recetas mallorquinas con legumbres de la sección ‘Cuina amb memòria’, que Antoni Tugores publica todos los sábados en Diario de Mallorca.

Ciurons escaldins

En la sociedad tradicional mallorquina las legumbres ocupaban un lugar muy relevante. Aunque normalmente los garbanzos se preparaban cocidos, existe también la manera escaldina.

Lee la receta completa aquí.

Ciurons amb tomàtiga torrada

Los garbanzos no se consumen solo en invierno, también pueden ser un buen plato de verano, como en esta versión con tomate tostado.

Lee la receta completa aquí.

Faves ofegades amb carxofes i ous

Las habas son otra legumbre muy habitual en la cocina mallorquina. En primavera, las habas tiernas son una de las versiones más celebradas.

Lee la receta completa aquí.

Faves tendres amb allioli

Otro plato para tiempo de habas tiernas, en esta ocasión elaborado con el interior de la vaina y con varias posibilidades de elaboración.

Lee la receta completa aquí.

Escudella fresca

Aunque este plato ligero veraniego se puede preparar con varias legumbres, en la cocina tradicional mallorquina es habitual prepararla con judías.

Noticias relacionadas

Lee la receta completa aquí.

Más recetas de la sección 'Cuina amb memòria':

  • Cinco recetas tradicionales mallorquinas con fideos, aquí.
  • Cinco recetas tradicionales mallorquinas con arroz, aquí.
  • Cinco recetas de caracoles por Sant Marc, aquí.
  • Cinco recetas mallorquinas de tortilla, aquí.
  • Cinco recetas mallorquinas de pescado con verduras, aquí.
  • Cinco recetas tradicionales mallorquinas de verano, aquí.
  • Cinco recetas tradicionales mallorquinas de Navidad, aquí.
  • Cinco recetas tradicionales mallorquinas para el invierno, aquí.
  • Cinco recetas tradicionales de Cuaresma, aquí.
  • Cinco recetas tradicionales de 'sopes', aquí.
  • Cinco recetas de panades, aquí.

TEMAS

  • gastronomía
  • Recetas Mallorquinas
  • recetas
  • cuina amb memòria
  • Gastronomía en Mallorca
  • Las recetas de cocina de Antoni Tugores
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents