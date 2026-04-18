Cinco recetas mallorquinas con legumbres
Recopilamos recetas que Antoni Tugores publica cada semana en su sección 'Cuina amb memòria' de Diario de Mallorca
Las legumbres forman parte de la cocina tradicional de Mallorca, aunque a veces queden en segundo plano frente a otros ingredientes de platos más conocidos. De los guisos de cuchara a recetas humildes pero llenas de sabor, garbanzos, habas y otras variedades siguen muy presentes en el recetario isleño.
Recopilamos aquí cinco recetas mallorquinas con legumbres de la sección ‘Cuina amb memòria’, que Antoni Tugores publica todos los sábados en Diario de Mallorca.
Ciurons escaldins
En la sociedad tradicional mallorquina las legumbres ocupaban un lugar muy relevante. Aunque normalmente los garbanzos se preparaban cocidos, existe también la manera escaldina.
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Ciurons amb tomàtiga torrada
Los garbanzos no se consumen solo en invierno, también pueden ser un buen plato de verano, como en esta versión con tomate tostado.
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Faves ofegades amb carxofes i ous
Las habas son otra legumbre muy habitual en la cocina mallorquina. En primavera, las habas tiernas son una de las versiones más celebradas.
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Faves tendres amb allioli
Otro plato para tiempo de habas tiernas, en esta ocasión elaborado con el interior de la vaina y con varias posibilidades de elaboración.
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Escudella fresca
Aunque este plato ligero veraniego se puede preparar con varias legumbres, en la cocina tradicional mallorquina es habitual prepararla con judías.
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