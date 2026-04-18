DIONÍS A TAULA
Una beguda per connectar el present amb el passat (1)
Múlsum Sa Fonera - Mandràgora Hidromel
La setmana vinent es presenta la nova edició del múlsum Sa Fonera, que elaboren els artesans de Mandràgora Hidromel: Marina Artigues, Marc Artigues i Xisco Torres.
Els germans Artigues i Xisco Torres començaren a elaborar hidromel, la beguda alcohòlica més antiga del món, l’any 2012, i l’any 2021 decidiren formalitzar la seva relació professional amb la creació del primer microceller d’hidromel de les Illes Balears.
A més d’hidromel, de 2024 ençà també elaboren múlsum, que és una beguda d’origen romà elaborada amb vi i mel. Segons les fonts antigues, era una beguda ben integrada en la vida quotidiana i gastronòmica del món romà. A Mandràgora Hidromel varen decidir batiar el seu múlsum amb el nom de Sa Fonera perquè els foners són la figura històrica que connecta Mallorca amb els romans. «Les dones dels foners, les foneres, eren les encarregades d’entrenar de ben petits els seus fills amb el tir de fona», recorda Marina Artigues. De fet, Diodor de Sicília, historiador grec que va viure l’època de Juli Cèsar i d’August, explica que els habitants de les Gimnèsies, com s’anomenaven les illes Balears, tenien tan bona punteria amb el tir de bassetja, perquè les mares posaven el pa (el menjar) a dalt d’un pal, i que els infants no menjaven fins que el prenien l’aliment amb el seu llançament.
La presentació de la nova edició del múlsum Sa Fonera es farà a Inca dia 23 d’abril, la diada de Sant Jordi, i coincidirà amb la presentació del llibre Foners de Tucis, de l’escriptor Alexandre Alemany. Aquest llibre és el tercer lliurament d’una saga de novel·les que té els foners com a protagonistes. En aquesta ocasió relata les vicissituds dels foners mallorquins (de la ciutat romana de Tucis) com a mercenaris a Sicília, una història en la qual hi ha viatges, batalles, amors i traïcions.
Sobre aquesta presentació conjunta, Marina Artigues explica que, per una banda, «el llibre Foners de Tucis ens transporta a les històries dels antics foners, i per l’altra, el múlsum Sa Fonera ens permet experimentar una beguda que evoca temps antics. Així, mentre escoltam el nostre amic contar històries de foners, podem gaudir d’un glop de múlsum i viure una experiència més completa i immersiva. És una manera de connectar directament amb la història, no només a través del que sentim, sinó també amb allò que tastam».
L’acte tendrà lloc al microceller de Mandràgora, a la plaça del Blanquer, 54, d’Inca. La setmana vinent continuarem parlant del múlsum Sa Fonera.
