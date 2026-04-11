DIONÍS A TAULA

Frescor, volum i caràcter autòcton (i 2)

Selecció Blanc 2023 d'AVA Vins

Bartomeu Font Sbert

Com vàrem comentar la setmana passada, AVA Vins és un celler creat per la família Neumann, concretament pel matrimoni format per Thomas Werner i Alexandra. El nom d’Ava fa referència a la mare de Thomas, en una mostra d’afecte envers la matriarca.

El vi protagonista és el Selecció Blanc 2023, concretament la primera anyada que n’ha sortit al mercat. Com també vàrem explicar, les varietats autòctones són un dels emblemes d’aquest celler de Sencelles d’ençà de 2017, quan el sommelier Julio Torres hi va entrar a fer feina com a director. Bona mostra d’això és que aquest vi s’ha concebut a partir d’un 40% de giró ros, un 40% de malvasia de Banyalbufar, les quals fermenten per separat en botes de roure francès i que, posteriorment, tenen una criança de devers vuit mesos. El 20% restant és bàsicament premsal blanc que s’elabora en dipòsit d’acer inoxidable juntament amb els seus pòsits. Torres explica que aquest vi es pot gaudir des d’ara i durant els cinc anys vinents perquè té una evolució positiva en ampolla.

Destaca per la seva tonalitat groga, d’or nou. És net i lluent. En nas hi ha notes de fruites i reminiscències de vainilla. En boca és fresc, amb volum i un postgust llarg.

És un vi gastronòmic, que és molt bon acompanyant de peixos greixosos fets al forn, com el rèmol o el bacallà; tot i que també es pot maridar amb carn blanca i, fins i tot, amb alguna au de caça, com unes guàtleres torrades a la graella.

