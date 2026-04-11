DIONÍS A TAULA
Frescor, volum i caràcter autòcton (i 2)
Selecció Blanc 2023 d'AVA Vins
Com vàrem comentar la setmana passada, AVA Vins és un celler creat per la família Neumann, concretament pel matrimoni format per Thomas Werner i Alexandra. El nom d’Ava fa referència a la mare de Thomas, en una mostra d’afecte envers la matriarca.
El vi protagonista és el Selecció Blanc 2023, concretament la primera anyada que n’ha sortit al mercat. Com també vàrem explicar, les varietats autòctones són un dels emblemes d’aquest celler de Sencelles d’ençà de 2017, quan el sommelier Julio Torres hi va entrar a fer feina com a director. Bona mostra d’això és que aquest vi s’ha concebut a partir d’un 40% de giró ros, un 40% de malvasia de Banyalbufar, les quals fermenten per separat en botes de roure francès i que, posteriorment, tenen una criança de devers vuit mesos. El 20% restant és bàsicament premsal blanc que s’elabora en dipòsit d’acer inoxidable juntament amb els seus pòsits. Torres explica que aquest vi es pot gaudir des d’ara i durant els cinc anys vinents perquè té una evolució positiva en ampolla.
Destaca per la seva tonalitat groga, d’or nou. És net i lluent. En nas hi ha notes de fruites i reminiscències de vainilla. En boca és fresc, amb volum i un postgust llarg.
És un vi gastronòmic, que és molt bon acompanyant de peixos greixosos fets al forn, com el rèmol o el bacallà; tot i que també es pot maridar amb carn blanca i, fins i tot, amb alguna au de caça, com unes guàtleres torrades a la graella.
- El teniente coronel de Artillería Santy Álvarez y Bennàssar, nuevo presidente de la Asociación de Artilleros de Mallorca
- Un empleado público demanda al Govern de Baleares por no dejarle teletrabajar desde Suiza
- Los acuíferos de Mallorca, bajo la sombra de los nitratos: todas las aguas subterráneas de la isla están contaminadas
- Estalla la tensión en un autobús del TIB de Mallorca y una vecina se enfrenta a los turistas: “No estamos de vacaciones, vivimos aquí”
- Carlos Alcaraz, como Rafa Nadal: así es su nuevo y lujoso catamarán personalizado de 10 millones de euros
- Un pueblo de Mallorca, el 'más bonito' para viajar este mes de abril según National Geographic
- Dos heridos leves por el hundimiento parcial del comedor del hotel Zafiro Rey Don Jaime de Santa Ponça
- Soraya Scheuring responde en catalán tras el ataque con grafitis antiturísticos a su negocio en el barrio de Pere Garau: “He crecido aquí, fui al colegio en Artà”