Cuina amb memòria

Arròs amb col

Plat senzill, amb carn (només costella) i les hortalisses pròpies del temps. Hi ha diverses versions, totes elles de fàcil elaboració i un cost molt baix

Arròs amb col / ANTONI TUGORES

Antoni Tugores

Ens comentava la persona que ens va donar la recepta que «aquest arrosset està fet amb allò que tenim a l’abast i res més, i malgrat això, resulta tan bo que la gent, farta de tot, sovint el demana». La cuina senzilla, dita també pobra o d’aprofitament –perquè aprofita sobrants d’altres plats, les parts menys nobles de la carn (peus, fetge, ronyons, lleu, sang, etc.) i els ingredients més humils, sempre de proximitat i del temps– és un compendi de sabors extraordinaris, carregats de tradició i saviesa popular. A més de bona, és una cuina sostenible, oberta a moltes variants i a la creativitat.

Ingredients:

  • Arròs
  • Costella pelada o alçada (llom o carn magra)
  • Ceba
  • Dues tomàtigues
  • Dues fulles de col (preferentment borratxona)
  • Pèsols de bajocada
  • Carxofes
  • Oli
  • Aigua
  • Sal
  • Pebre bo i espècies de tots els sabors
  • (Mongetes, llegum tendre, colflori, pèsols...).

Preparació:

  • Començarem sofregint la costella alçada (o bé el llom o la carn magra de porc) trossejada, prèviament salpebrada.
  • Quan s’hagi daurat hi agregarem ceba picada i girarem el sofregit.
  • Uns minuts després hi afegirem dues fulles de col borratxona (o més, si són petites), trossejades en trinxes primetes, sense gens de tronxo. Remenarem, la col gairebé s’ha d’anar fonent.
  • Pocs minuts després, quan la ceba ja sigui un poc transparent, hi afegirem les tomàtigues de ramellet, pelades i picades. Anirem remenant el sofregit.
  • Quan el sofregit ens agradi de cuit, hi afegirem l’aigua necessària (encara seria millor si utilitzàssim brou de carn), tenint en compte que l’arròs no ha de ser molt brouós, però tampoc ha de ser sec.
  • Deixarem que el brou aixequi el bull, ja que la carn s’ha d’acabar de coure al llarg d’uns 10 minuts més.
  • Hi afegirem els pèsols de bajocada (si no en tenim, dels altres) i unes carxofes trossejades en grells i gairebé de seguida introduirem l’arròs.
  • Quasi al final tastarem per veure com va de sal i pebre bo i rectificarem si és necessari. Hi afegirem un polset d’espècies de tots els sabors i courem fins que l’arròs estigui al seu punt.
  • També hi podríem afegir altres hortalisses del nostre gust, com mongetes, pèsols o llegum tendre.
  • Devem la recepta a Antònia Payeras Carbonell (sa Pobla, 1932).
  • Hi ha una versió més frugal, feta amb saïm de caldera, ceba, tomàtiga, col, patata, aigua, sal, pebre bo i canyella.

