DIONÍS A TAULA
Olíric, Oli d'oliva verge extra (OOVE): Reviscolar el camp davant l’amenaça immobiliària i fotovoltaica (i 2)
Com dèiem la setmana passada, Miquel Coll ha fet reviscolar l’ametlerar moribund de ses Rotes, a Santa Eugènia, perquè l’ha reconvertit en un oliverar pròsper. Tot i això, abans va viure moments que Coll classifica de frustració: «La nostra filosofia és la mateixa que quan vàrem començar a fer oli, l’any 2016: cuidar molt el producte i tenir un fruit sa, en bones condicions. El que passava és que teníem la sensació que a les tafones més grosses que dúiem l’oliva no treien tota l’expressió que pensàvem que podíem obtenir del nostre oli. Això ens frustrava perquè fèiem una feina de primera qualitat i no n’obteníem el resultat esperat».
El punt d’inflexió va ser la campanya 2019-2020 quan va demanar a en Carlos Feliu, de Can Feliu (Porreres), si podien fer l’oli a la tafona que havia creat a ca seva per fer-ne d’ecològic. «Arran de començar-hi a fer oli, vàrem tenir els resultats esperats i reconeixement: a la fira de Biofach, la fira alemanya de referència mundial en productes ecològics, guanyàrem dos guardons: l’oli de koroneiki va quedar entre els 10 millors del món i el cupatge entre els 30 millors de la fira». A més a més, l’any 2022 l’oli d’arbequina d’Olíric va ser considerat el millor del concurs Evooleum, un dels més importants de l’Estat espanyol i, també, el millor (medalla extra gold) al concurs Biol, d’Itàlia. A partir d’aquí, Olíric ha aconseguit un enfilall de guardons que fan que el seu nom sigui reconegut arreu del món.
En un començament Olíric no era ecològic, però després d’un període de formació, s’hi va passar. De fet, Miquel Coll és soci i president 10 anys ençà d’una entitat de referència en aquest afer: l’Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (Apaema). En tota aquesta etapa Apaema ha evolucionat: ha passat de 6 a gairebé 20 treballadors, que avui dia té més de 600 socis, la gran majoria pagesos professionals, amb diverses sectorials: oliverar, fruit sec, apicultura, a més d’altres projectes com el me ecològic, el càtering Ecoteca i l’obrador de conserves. Tot i això, cal dir que «allò que impedeix la feina pagesa són bàsicament dos factors: la pressió immobiliària i els parcs fotovoltaics, que fan que ser pagès a Mallorca sigui un acte revolucionari», remarca Coll.
Tornant a Olíric, per fer oli cullen l’oliva verda, primerenca, i estan el mínim temps possible entre la recol·lecció, el transport a la tafona i la molta del fruit. Elaboren tres tipus d’oli. El d’arbequina, varietat catalana originària d’Arbeca (les Garrigues), és d’un afruitat mitjà, amb aromes de meló i fonoll i dolç en boca; el de koroneiki, varietat originària de Grècia, és afruitat, de verd intens, amb records d’herba acabada de tallar i tomatiguera verda, amb un toc coent en boca; i, el tercer, és un cupatge que combina entre aquestes dues varietats dels extrems de la Mediterrània. El disseny dels envasos és obra d’Arkaitz Arko.
Si els voleu tastar, només heu de trobar un bon pa per assaborir amb els cincs sentits aquesta delícia d’oli.
