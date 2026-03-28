Las panades son el manjar más típico de la Semana Santa en Mallorca. A pesar de que hoy en día pueden encontrarse durante todo el año, en la sociedad tradicional mallorquina era un plato casi exclusivo de estas fechas.

Las panades clásicas se hacían con carne, normalmente de cordero, con guisantes, aunque existen numerosas variaciones: con carne de cerdo o de pollo, con cebolla, con pescados como el bacalao, la sepia o la musola, de pasta dulce o integral, de verduras, de trempó… Existen decenas de posibilidades, algunas tradicionales y otras innovaciones de las últimas décadas.

Recopilamos aquí cinco recetas mallorquinas de panades de la sección ‘Cuina amb memòria’, que Antoni Tugores publica todos los sábados en Diario de Mallorca.

Panades de xot i cabell d’àngel (Panades de cordero y cabello de ángel)

Una receta de panada de carne tradicional con el añadido del cabello de ángel.

Panades dolces d’anyell o cabrit (Panades dulces de cordero o cabrito)

Otra receta que puede considerarse clásica: panada de carne, pero con pasta dulce. Antoni Tugores explica que las panades tienen su origen en la cocina judia, con el añadido del saïm (manteca).

Panades amb carxofa i pèsols (Panades de alcachofa y guisantes)

Una receta de panades que incorpora ingredientes de temporada como la alcachofa.

Panades de mussola (Panades de musola)

Se trata de unas panades que solían elaborarse fuera de temporada, concretamente en verano, cuando abundaba más la pesca. La musola es quizá el pescado más típico de las panades.

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Panades de bacallà (Panades de bacalao)

Otras panades con el pescado como protagonista, en este caso el bacalao. Eran típicas de la época de Cuaresma.