El aprovechamiento de un elemento tan imprescindible como el pan ha dado en la gastronomía mallorquina una amplia variedad de recetas que tienen a las sopes como ingrediente básico.

Cuando hablamos de sopes mallorquines en realidad solemos referirnos a sopes elaboradas con verduras o carne de cerdo, aunque los platos de sopes se cuentan por decenas en la gastronomía isleña para todas las épocas del año, combinando los trozos de pan con otros ingredientes, desde pescado a carne pasando por verduras.

Recopilamos aquí cinco recetas tradicionales mallorquinas de sopes de la sección ‘Cuina amb memòria’, que Antoni Tugores publica todos los sábados en Diario de Mallorca.

Sopes de rajada

Unas sopes pensadas especialmente para el tiempo de Cuaresma, con uno de los pescados más típicos como protagonista principal.

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Sopes de matances

Otra receta de sopes pensada para otra época muy concreta del año: el tiempo de matances. Por eso, la carne de cerdo es la base de esta combinación.

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Sopes de cranca

En este caso se trata de un plato de pescadores, con dos versiones: una sencilla para cocinar en la barca y otra más elaborada, cocinada en tierra.

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Sopes de pescador

Otro plato de gente del mar, este para elaborar en tierra con un caldo y pescado recién capturado, de roca, a poder ser.

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Sopes amb salsa i sopes de paella amb salsa

Unas recetas para aprovechar los pocos medios de subsistencia: dos platos de sopes muy diferentes a las consideradas tradicionales. Platos de sencilla elaboración muy relacionadas con un ingrediente típicamente veraniego: el tomate.

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