DIONÍS A TAULA
Lluna Blava 2025 de Vinyavins | Vinya i vi: de la curolla a la realitat (1)
La novetat d’aquest 2026 és Lluna Blava, un vi que també significa el naixement d’un nou celler a Mallorca: Vinyavins. Es troba a Puigpunyent i el seu impulsor és Joan Betti Morell.
La fixació per la vinya li va començar de ben jovenet, quan va anar a viure a Santa Maria del Camí, a ca un oncle. Al camp, hi veia els ceps i el raïm, la imatge dels quals el va fascinar. Paral·lelament a aquesta curolla, es va formar com a delineant. Ja d’adult, l’atracció per la vinya i el vi li ha rondat diverses vegades pel cap. De fet, recorda que quan tenia 30 anys va comprar un llibre sobre la vinya i el vi, però no va arribar a tenir temps per fer el seu projecte realitat fins a l’any 2018, gairebé tres dècades després de la compra del manual. «Quan em vaig jubilar, vaig sembrar en un terreny familiar una hectàrea de vinya, a la zona dels Establits de Son Puig, a la carretera vella d’Estellencs», explica.
A poc a poc, va donar forma a la seva curolla: primer, l’any 2018, hi va sembrar mil metres quadrats de viognier per a autoconsum. El mateix any, va comprar drets d’arrabassada que li sobraven a un vinater de Mallorca, concretament nou mil metres, amb l’inconvenient que només tenia un mes i mig per fer la sembra de la vinya. Amb l’ajuda de Joan de Son Puig, ho va fer. Una gran part la va sembrar de giró ros i una altra part la volia sembrar de viognier, però com que no n’hi havia d’empeltat, el va sembrar bord, de peu ruggeri, que és més fort, i després l’ha anat empeltant de viognier, amb una proporció final de 65% giró ros i 35% viognier.
La vinya va començar a produir i el raïm que en sortia, el venia a altres cellers, però l’anyada anterior, la de 2025, no va acabar de vendre el raïm i, d’aquesta manera, va pensar d’elaborar el seu vi. «Volia fer un celler a Puigpunyent, però és una inversió molt forta i també implica fer molta de burocràcia», apunta Betti. Per aquest motiu, va cercar un celler que compartís la seva visió per la defensa de la terra i de la cultura pròpia i tot d’una es va entendre amb el celler 7103 de Santa Maria del Camí, el lloc on es va despertar l’interès per la vinya. La setmana vinent, en continuarem parlant.
