Gastronomía
Todo a punto para la Fira del Vi en Felanitx, en la que participarán más de 40 bodegas
Se celebrará el próximo 24 de febrero en las Portasses de l’Hospici, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la distribuidora
La distribuidora 5 Caixes i Mitja ha organizado para final de mes la segunda edición de la Fira del Vi. Sebastià Adrover y Jaume Rigo, gerentes de la empresa, explican que se trata de un punto de encuentro pensado tanto para profesionales del sector como para todas aquellas personas aficionadas al vino y a su cultura.
El evento se celebrará el martes 24 de febrero en las Portasses de l’Hospici de Felanitx y coincide con el vigésimo aniversario de la distribuidora. Está previsto que participen más de 40 bodegas, tanto mallorquinas como de la península, lo que permitirá recorrer distintos territorios, proyectos y formas de entender el vino. Habrá bodegas pequeñas y grandes, propuestas consolidadas e iniciativas jóvenes, todas con un mismo objetivo: contar historias a través de sus botellas.
«Esperamos recibir medio millar de asistentes, repartidos en diferentes turnos. Habrá tanto profesionales del vino como un público apasionado con ganas de compartir, aprender y brindar juntos. Nuestra idea es que los asistentes disfruten de la jornada a través de degustaciones, conversaciones, reencuentros y descubrimientos», apuntan los responsables.
