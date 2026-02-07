Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida ecotasaCondenados directora IES AndratxInquiokupa Joan MonjoInspección farmaciaAccidente laboral Rafa Nadal AcademyConsell IA
instagramlinkedin

Cuina amb memòria

Carn daurada de vedella

És un estofat de vedella realitzat amb carn molt idònia (el ratolí o garró)

La conclusió i presentació final del plat el fa una mica diferent

Carn daurada de vedella

Carn daurada de vedella / Antoni Tugores

Antoni Tugores

Segons el DCVB, el ratolí és la porció carnosa de la part posterior del garró d’un animal boví o oví (castellà, morcillo o jarrete i osobuco si s’ha tallat juntament amb l’os). Aquesta peça, que està a la part baixa de les potes, gelatinosa i rica en col·lagen, és adient per a estofats i brous potents. Tot i que pugui semblar una carn difícil de coure, és molt melosa. Un dels secrets per obtenir un sabor intens i que la carn sigui molt tendra és coure-la tira-tira, sense frissor i a poc foc per tal que absorbeixi els sabors que li aporten el vi, les espècies i les herbes aromàtiques.

Ingredients:

  • 1,5 kg de ratolí de vedella
  • 2 cebes grosses
  • 2/3 pastanagues mitjanceres
  • 4 tomàtigues de ramellet
  • Pinyons
  • 1 tassó de vi ranci
  • 1 tassó d’aigua
  • 2 fulles de llorer
  • Farigola
  • Oli
  • Pebre bord
  • Aal
  • Pebre bo.

Noticias relacionadas

Preparació:

  • Tallarem la carn en daus i la salpebrarem.
  • Dins una greixonera amb oli i foc fort, sofregirem la carn per tots els costats, fins que sigui ben daurada. La carn s’ha de segellar per fora i conservar els seus sucs; això aportarà més sabor al plat.
  • Quan la carn sigui daurada hi afegirem les cebes tallades finetes i, minuts després, hi agregarem una cullerada de pebre bord; d’immediat introduirem les tomàtigues de ramellet pelades i picades.
  • Tot seguit hi afegirem les pastanagues tallades en rodanxes.
  • Quan considerem que la carn comença a ser cuita, hi afegirem dues fulles de llorer, un brotet de farigola i un tassó de vi ranci; quan s’hagi evaporat l’alcohol, hi agregarem un tassó d’aigua. Si fes falta més líquid, afegiríem un poc més d’aigua.
  • Taparem la greixonera; ho deixarem coure a poc foc, fins que la carn sigui ben tendra.
  • En ésser-ho, traurem totes les tallades i les distribuirem dins una rostidora.
  • Agafarem tota la salsa resultant, eliminarem el llorer i la farigola, ho passarem per un passapurés i escamparem la salsa per damunt la carn.
  • Opcionalment, podríem escampar uns pinyons per damunt la salsa, prèviament passats per la paella.
  • Posarem la rostidora al forn i li donarem un cop de calentor. Ho podem servir amb patató o cantonets de patata rostits o fregits.
  • Devem la recepta a l’excel·lent cuinera manacorina Belén Domínguez Rubio (El Ballestero, Albacete, 1952), qui havia après la recepta del seu oncle Jacinto Barceló, de l’antic hostal Jacinto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents