Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Núria RieraGerard QuintanaTSJB oposiciones docentesPau AulíSalario DependenciaIVA cultural
instagramlinkedin

Cuina amb memòria

Truita (sense ou) de tronxos de bleda

Segons el diccionari, una truita es fa amb ous debatuts fregits a la paella. És possible sense ous? Sí, quan s’aglutinen necessitat, aprofitament i imaginació

Truita (sense ou) de tronxos de bleda

Truita (sense ou) de tronxos de bleda / Fotografía: Jaume Riera

Antoni Tugores

Mallorca va ser, fins a l’arribada del turisme i l’expansió econòmica del segle XX (construcció, serveis...) un lloc atractiu per a aventurers i per a persones (benestants) que valoraven el paisatge, el clima i fins i tot el primitivisme dels nostres predecessors. L’illa era pobra i la seva gent, que havia passat èpoques llargues de fam al llarg dels segles, s’havia doctorat en l’assignatura de la supervivència. Aprengué a aprofitar tot allò que la natura oferia graciosament (caça, bolets, espàrecs, caragols, herbes comestibles...), a reciclar i fins i tot a idear suggestius succedanis.

Ingredients:

  • Tronxos de bleda
  • Farina
  • Aigua
  • Unes gotes de llimona
  • Oli, sal
  • Colorant alimentari (opcional).

Noticias relacionadas

Preparació:

  • Una vegada hem separat les fulles dels troncs, reservarem les fulles per a altres plats (cuinats, raoles, etc.).
  • Netejarem els troncs i els tallarem en trinxes llargues, més o menys d’un dit d’amplària. Si queda algun bocinet de fulla juntament amb el tronc, no cal mirar massa prim, perquè fins i tot donarà color al plat.
  • Bullirem els troncs amb aigua, un poc de sal i unes gotes de llimona fins que s’hagin reblanit, uns 10/12 minuts, aproximadament.
  • Farem una pasteta clara amb farina de blat, aigua i un polset d’espècies grogues, que donarà el coloret del vermell d’ou. Encara serà millor si utilitzam la farina de ciuró o mesclada, així no necessitarem potenciar el color.
  • Posarem la pella al foc amb poc oli ben escampat per tota la pella.
  • Passarem les trinxes dels tronxos per la pasteta i les posarem, ben compostes, dins la paella, a poc foc fins que hàgim posat totes les trinxes, entrecreuades, si és possible.
  • Quan s’hagi cuit d’una banda, l’aplanarem una mica amb una giradora i li donarem la volta ben igual que a una truita de patates.
  • La gràcia -ens digué n’Antònia Riera Alcover (Manacor, 1931-2024), excel·lent cuinera i persona entranyable- està a menjar-la tot d’una, calenta i cruixent. Manifestà que havia après aquesta truita singular de la padrina de Ses Pastores, possessió d’Artà.
  • Amb els troncs de bleda se’n poden fer igualment raoles i arrebossats (peixets de la terra), però també es poden posar, tallucats, dins una freixura vegetariana, dins una escudella, o fer-ne ronxetes, uns dolços fets amb els tronxos capolats, sucre i llimona ratllada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents