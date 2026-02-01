Cuina amb memòria
Truita (sense ou) de tronxos de bleda
Segons el diccionari, una truita es fa amb ous debatuts fregits a la paella. És possible sense ous? Sí, quan s’aglutinen necessitat, aprofitament i imaginació
Mallorca va ser, fins a l’arribada del turisme i l’expansió econòmica del segle XX (construcció, serveis...) un lloc atractiu per a aventurers i per a persones (benestants) que valoraven el paisatge, el clima i fins i tot el primitivisme dels nostres predecessors. L’illa era pobra i la seva gent, que havia passat èpoques llargues de fam al llarg dels segles, s’havia doctorat en l’assignatura de la supervivència. Aprengué a aprofitar tot allò que la natura oferia graciosament (caça, bolets, espàrecs, caragols, herbes comestibles...), a reciclar i fins i tot a idear suggestius succedanis.
Ingredients:
- Tronxos de bleda
- Farina
- Aigua
- Unes gotes de llimona
- Oli, sal
- Colorant alimentari (opcional).
Preparació:
- Una vegada hem separat les fulles dels troncs, reservarem les fulles per a altres plats (cuinats, raoles, etc.).
- Netejarem els troncs i els tallarem en trinxes llargues, més o menys d’un dit d’amplària. Si queda algun bocinet de fulla juntament amb el tronc, no cal mirar massa prim, perquè fins i tot donarà color al plat.
- Bullirem els troncs amb aigua, un poc de sal i unes gotes de llimona fins que s’hagin reblanit, uns 10/12 minuts, aproximadament.
- Farem una pasteta clara amb farina de blat, aigua i un polset d’espècies grogues, que donarà el coloret del vermell d’ou. Encara serà millor si utilitzam la farina de ciuró o mesclada, així no necessitarem potenciar el color.
- Posarem la pella al foc amb poc oli ben escampat per tota la pella.
- Passarem les trinxes dels tronxos per la pasteta i les posarem, ben compostes, dins la paella, a poc foc fins que hàgim posat totes les trinxes, entrecreuades, si és possible.
- Quan s’hagi cuit d’una banda, l’aplanarem una mica amb una giradora i li donarem la volta ben igual que a una truita de patates.
- La gràcia -ens digué n’Antònia Riera Alcover (Manacor, 1931-2024), excel·lent cuinera i persona entranyable- està a menjar-la tot d’una, calenta i cruixent. Manifestà que havia après aquesta truita singular de la padrina de Ses Pastores, possessió d’Artà.
- Amb els troncs de bleda se’n poden fer igualment raoles i arrebossats (peixets de la terra), però també es poden posar, tallucats, dins una freixura vegetariana, dins una escudella, o fer-ne ronxetes, uns dolços fets amb els tronxos capolats, sucre i llimona ratllada.
