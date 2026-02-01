Dionís a taula
Bon vi per renéixer la tradició vinatera familiar (i 2)
Mantonegro 2024: Can Fumat
Com dèiem la setmana passada, Antoni Martí va tornar a entroncar amb la tradició vinatera dels seus avantpassats quan l’any 2020 va fer renéixer el celler Can Fumat de Binissalem.
Quan el va fer de bell nou el va construir en un espai diferent, concretament al carrer de la Coma, en una antiga fàbrica de conserves. Curiosament, es troba a prop d’on hi havia un dels cinemes de Binissalem, el Visamar, conegut popularment com el cine de baix, que va funcionar des dels anys 40 del segle XX fins al mes de maig de 1986. Aquest espai també està relacionat amb la història del nou celler. Antoni conta que un dels tres propietaris era el seu padrí, Guillem Martí. «Quan hi vaig entrar a fer feina, d’adolescent, el cinema estava llogat a Sebastià March. En vaig ser el darrer encarregat de projectar-hi les pel·lícules, en guard un bon record. Com que és una feina que em va marcar molt, vaig voler fer-hi un homenatge, i per això el símbol del celler és una creu de malta de projector de cinema».
El nou celler és petit, però té l’espai molt ben aprofitat i es poden fer visites amb tast de vi inclòs. El protagonista d’avui és el Mantonegro de l’anyada 2024, elaborat amb la varietat homònima. Per elaborar-lo, Antoni Martí explica que cerca un gra negre i madur, però mai que estigui sobremadurat perquè vol un vi fresc. Sol veremar la primera quinzena de setembre. Desrapa el raïm, el posen dins dipòsit perquè faci una maceració prefermentativa en fred, durant 48 hores. Després, s’atura l’equip de fred i el raïm fermenta a devers 23 graus «així puc fer un vi amb aromes tot i que té un color de capa més baixa. Per a mi és més important conservar aquestes flaires de fruita, que no pas la tonalitat» —matisa Martí. Fermenta uns deu dies i, posteriorment, el premsen suaument per no donar matisos verdosos al vi. Finalment, reposa dins bota de roure francès de segon i tercer any, de torrat mitjà, devers mig any.
El resultat és un vi versàtil, amb aromes àgils de fruita vermella. És ample en boca, amb un pas fresc i agradable, que es pot prendre tot sol o amb plats diversos, com ara un pancuit, un cuinat de mongetes de careta, un aguiat de pollastre i pilotes o, també, amb un pastís de cap-roig.
Suscríbete para seguir leyendo
- El motivo por el que cientos de restaurantes en Mallorca cierran sus puertas de manera definitiva
- El TSJB rechaza que los interinos puedan impugnar las oposiciones
- Palma da un primer paso para soterrar la Vía de Cintura al aprobar un estudio de viabilidad
- Los árboles caídos por el temporal obligan a cortar una decena de carreteras de Mallorca
- Un hombre herido de gravedad al recibir varias puñaladas frente al estadio de Son Moix
- Diez cafeterías de Mallorca están nominadas a las mejores de España: cuáles son y el mapa donde encontrarlas
- Gerard Quintana: 'Es un privilegio poder ser toda la vida el cantante de Sopa de Cabra
- Maca de Castro: «Cada vez cuesta más enamorarse del oficio»