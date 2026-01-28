Última jornada con galardones para el pabellón y los mallorquines en Madrid Fusión

Menos público en la última jornada del evento gastronómico, con interesantes conferencias y un merecido homenaje a Albert Adrià, reconocido como mejor chef del año 2026 en Europa, después de cuarenta años en primera línea, desde el mítico Bulli hasta su actual Enigma en Barcelona.

En esta jornada se dirimen los distintos concursos y se entregan los pertinentes galardones, con especial relevancia a las jóvenes promesas de la gastronomía, en los que la representación balear ha sido más que notable.

El mejor estant revelación de la feria premia el diseño, originalidad, creatividad y puesta en valor del producto con el de Mallorca, por primera vez, entre los cuatro finalistas que votan el centenar de estants participantes. En esta ocasión ha conseguido el tercer premio con un pabellón colorido, lleno de esencias y detalles mediterráneos.

En el premio de Sala Revelación, entre los seis finalistas, la presencia de Giorgia Scaramella, responsable de sala y sumiller del restaurante Arómata, ubicado en el hotel HM Palma Blanc. Después de deliberaciones y comentarios de más de un centenar de profesionales Gio se alza con el tercer premio. Destaca la importancia de un gran equipo para conseguirlo. En la sala la revolución está siendo claramente femenina.

En el premio Joven pastelero revelación, entre los seis finalistas dos bazas mallorquinas: Andrea Ibáñez, jefa de pastelería del restaurante El Olivo, en Deià, de su trabajo destaca la exactitud, no hay margen de error, busca texturas y contrastes entre frío y caliente, le encanta la almendra mallorquina. También Valentina Montealegre y Gonzalo López al frente de la pastelería del restaurante Arómata, con su postre han obtenido el segundo premio, lo llaman plátano, cabra, cacao y maíz. Ambos jóvenes reposteros destacan su predilección por los helados y el chocolate. Para ellos la pastelería es expresión artística, todo debe ser perfecto, sin espacio para el error. Con este un doble premio para el restaurante que dirige Andreu Genestra

Por último en el apartado de Joven cocinero revelación, entre nueve finalistas, el joven menorquín José María Borrás , al frente del restaurante Aquiara de alza con el tercer premio. Su cocina destila creatividad y el producto local es el protagonista.

Noticias relacionadas

Bib Gourmand

El último acto de la feria ha sido la entrega de reconocimientos a los restaurantes que la guía Michelin denomina Bib Gourmand que destacan por su excelente cocina y precio ajustado. Dos son los restaurantes mallorquines que ostentan este reconocimiento: Miceli con Marga Coll al frente de su restaurante en Selva y Can Boqueta con Kiko Martorell en Sóller. Ambos destacan por cocinas muy personales y sus platos saborean Mallorca. La utilización de producto local y cercano es una constante en ambos.