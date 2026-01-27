Amplia representación de productores locales y chefs ambientan el pabellón de Mallorca

Mucho ambiente en los distintos foros del evento gastronómico que han celebrado su segunda jornada, con el pabellón mallorquín donde este año destaca el entrelazado de productores con cocineros a la hora de preparar sus intervenciones. Uno año más poca representación mallorquina en los principales foros de debate, aunque en dos concursos importantes tenemos representación insular. Gio Scaramella, sumiller y jefa de sala en el restaurante Arómata candidata al premio Sala revelación, el excelente trabajo que desarrolla se está viendo reconocido. Por otra parte dos jóvenes pasteleros mallorquines son candidatos a pastelero revelación: Valentina Montealegre y Gonzalo López, forman un tándem con mucho futuro.

La jornada se ha desarrollado con diversas elaboraciones frente a un publico entusiasta. Pep Trias ha ofrecido su conocido y reconocido gató de almendra mallorquina. Por su parte, el elaborador y charcutero solleric La Luna ha preparado una depurada demostración de cómo elaborar una buena sobrasada que se ha podido degustar frita.

Sa Cabreta, elaborador de quesos de cabra en Pollença, ofreció varias degustaciones de sus productos: queso tierno, con algarroba, queso azul, quesos madurados y yogur. Así mismo elaboran confituras, embutidos con los cerdos que ellos crían en su finca. Josep Sanchez, Nicolau Pons y el chef Andreu Segura proponen amplias degustaciones en su finca pollençina. En su centenar de cuarteradas los animales pastan plácidamente a sus anchas. La bodega Mortitx, con Verónica García al frente, acompañó con dos de sus vinos durante la cata.

David Rivas, recientemente galardonado con una estrella verde en la guía Michelin en su restaurante Terrae, nos sorprendió con una original médula de atún y una hueva de atún, donde el garum que prepara le confiere un sabor potente y original. El atún es de bluefin balear, con Toni Fiol al frente. En tres embarcaciones los pescan con caña durante una temporada de poco mas de tres meses. Este año han procesado y ronqueado dieciséis toneladas del túnido mediterráneo. Los vinos a cargo de Xanet, la bodega de José Antonio González.

El miércoles promete ser una jornada de emociones con mallorquines finalistas en varios eventos.