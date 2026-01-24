Cuina amb memòria
Freixura de menuts d’aviram
Aquest és un exponent –un més– de la saviesa de les nostres padrines, capaces de convertir les vísceres d’aviram i conills en un plat deliciós
No és un succedani –seria lògic pensar-ho– de la freixura o frit d’anyell típic del dia de Pasqua, o del que es fa, arreu de Mallorca, tant d’anyell com de porcella al llarg de tot l’any. Tampoc no és un frit de pobre, perquè una família modesta amb prou feines podia reunir les vísceres de dos o més animals de ploma i semblants, imprescindibles per a poder elaborar aquest plat. Aquesta freixureta no es feia (crec que encara es fa) qualsevol dia de l’any, més aviat només es podia realitzar un dia assenyalat, quan s’havien sacrificat diversos animals. El resultat és sorprenent i excel·lent.
Ingredients
- Els menuts (fetges, ventrells, budells, corets, crestes...) dels pollastres i d’altres animals semblants (ànneres, colomins, oques, conills, etc.)
- Patates
- Pebres granats
- Albergínia
- Colflori
- Grells o ceba tendra
- Alls
- Fonoll
- Llorer
- Pebre coent
- Oli o saïm
- Sal i pebre bo
- Vinagre i llimona per netejar els budells
Instruccions
- Farem ben nets els budellets de l’aviram amb sal, llimona i vinagre. És necessari que quedin absolutament nets. Els tallarem.
- Trossejarem en bocinets petits tota aquella carn que poguem aprofitar pel frit: fetges, cors, senyals, crestes, budells, el lleu...
- Donarem un bull als ventrells, perquè de tots els ingredients és l’únic que és mal de coure. El trossejarem.
- Dins una paella amb oli (o saïm) hi fregirem en primer lloc les patates, tallades en daus o cantonets petits i uns quants alls i ho reservarem tapat amb una cobertora o un plat.
- L’oli haurà quedat bastant net i quan torni ser calent hi tirarem a dins tota la carn descrita abans amb uns alls. Quan a carn sigui gairebé cuita hi mesclarem pebres granats –verds o vermells– i l’albergínia tallada en daus si n’és el temps.
- Hi podem afegir o suprimir hortalisses, segons el temps de l’any.
- Poc després hi anirem afegint petits brots de colflori, una fulla de llorer i un bon manat de grells, amb les coes o cebes tendres.
- Ho salpebrarem tot i hi posarem coent al gust i la sal i el pebre bo que siguin necessaris.
- Quan tot estigui a punt, hi mesclarem les patates fregides abans, hi escamparem un poc de fonoll tendre tallat molt fi, donarem unes quantes girades i ho mesclarem bé tot.
- Ho hem de servir ben calent.
Devem aquesta suggestiva recepta a Aina Ferriol Pastor (Maria de la Salut, 1933).
