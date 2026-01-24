DIONÍS A TAULA
Bon vi per renéixer la tradició vinatera familiar (1)
Can Fumat, Mantonegro 2024
Antoni Martí ha fet realitat una curolla bella: fer renéixer el celler d’un repadrí seu, Can Fumat de Binissalem i, l’alhora, entroncar també amb la tradició vinatera del seu padrí patern, de malnom del Celler, que feia vi a Can Moranta.
Per a Martí, que és funcionari, recuperar la memòria i fer-la viva ha estat fonamental per assolir el seu objectiu. Recorda que Can Fumat el va crear el seu besavi Joan Garcias Company l’any 1880. Els seus dos fills, Andreu i Miquel, hi continuaren fent feina fins que als anys 60 del segle XX abaixaren la barrera. D’altra banda, un dels seus padrins, en Guillem Martí Coll, era el propietari del celler de Can Moranta. Als anys 70, el llogaren al vinater Joan Coll, de Consell, que hi continuà fent vi: «M’hi deixaven entrar quan havien d’entrar el raïm veremat i jo mirava com feien vi… és un record que tenc ben viu».
El camí per fer renéixer Can Fumat va començar l’any 2010, quan Antoni Martí va heretar una finca al municipi, Can Caleu, mitja hectàrea de call vermell molt pedregosa. «Vaig recuperar els ceps de mantonegro que hi havia, vaig arrabassar els garrovers i, cinc anys més tard, la vaig sembrar tota de la mateixa varietat». L’any 2016, va sembrar més vinya a un altre bocí de terra, a la Quarterada, amb una extensió de poc més de sis mil metres quadrats de terra blanquer, concretament hi va sembrar callet, moll i sirà. El raïm que en cultivava, el venia als cellers. El projecte de créixer la vinya va continuar el 2018, a es Figueral, amb 17.000 metres quadrats de moll i l’any 2019 amb 6.300 metres més de vinya a es Verger, amb ceps de mantonegro fins a arribar a les 3,5 hectàrees d’avui dia.
En un primer moment, el raïm el venia a altres cellers. «És ver que feia vi per a consum propi, però no va ser fins a l’any 2021 que vaig treure el primer vi al mercat, el de l’anyada 2020, com a Can Fumat. No ho vaig fer abans perquè havia de ser de qualitat», com el vi protagonista d’avui, Mantonegro de l’anyada 2024 del que n’acabarem de parlar la setmana vinent.
- Condenan a una cadena de televisión por incluir en un reportaje a una niña saludando al Rey en Mallorca
- La borrasca Ingrid llega a Mallorca con nieve en el Puig Major
- El GOB denuncia ante Costas la invasión del dominio público por un restaurante de Portocolom
- Piden cárcel por las quemaduras que sufrió una niña de 4 años al caer a una hoguera en Manacor
- La entidad que gestiona el Liceo Francés de Palma rechaza la oferta de compra de un empresario mallorquín
- La propietaria del SAM está 'hasta las narices': el supermercado alemán de Playa de Palma cerrará este 2026
- Vox Palma propone que el edificio de Gesa se destine a oficinas y alquileres
- El Fenerbahçe se mueve por Muriqi y enviará emisarios a Mallorca