Estos son los 4 restaurantes de Mallorca que participarán en el China Taste 2026

El gran evento de comida asiática China Taste aterriza por segunda vez en Mallorca con motivo de la celebración del Año Nuevo Chino. La feria gastronómica se expande más allá de Madrid para incluir a Palma en el festival, que se celebra del 1 de febrero al 3 de marzo de 2026. Unas fechas que coinciden con las celebraciones del Año Nuevo Chino.

China Taste contará en Mallorca con la participación de cuatro restaurantes de Palma. Aunque aún no se sabe qué platos y menús exclusivos ofrecerán los restaurantes apuntados al evento, ya se han anunciado los nombre de los locales adheridos:

Casa de Ramen. Carrer de Pere Llobera, 4. Palma. T. 871 53 87 60

La Cocina China . C/ D'Aragó, 33. Palma. T. 971 46 58 88

Liu´s Hot Pot. C/ de L'Arxiduc Lluis Salvador, 5. Palma. T. 971 05 19 06

Luna de Miel. Passeig Saralegui, 2. Palma. T. 971 86 70 61

Todos estos establecimientos diseñarán menús festivos o platos exclusivos que destaquen por su calidad, autenticidad y elaboración de unos ingredientes de primera calidad.

Impulsado por el Centro Cultural de China en Madrid, con el apoyo de la Embajada de la República Popular China en España, China Taste alcanza en 2026 una nueva edición consolidándose como una de las iniciativas gastronómicas más relevantes vinculadas a la celebración del Año Nuevo Chino en España.