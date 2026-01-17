Cuina amb memòria
Burballes amb conill i cuixot
Amb l’augment de les temperatures –no direm que és degut al canvi climàtic per no ferir susceptibilitats– és quasi impossible curar cuixots a Mallorca com abans
De les tallades menys afavorides –cap inclòs– d’un conill de camp o la seva versió més tendra, d’un canonget, acompanyades per talladons de cuixot curat a la possessió de Mossa (Escorca), es feien fins fa pocs anys –potser algú les continuï preparant–, unes burballes excel·lents aprofitant els conills de caça i les verdures del temps. Un plat que és un magnífic exponent de la cuina de proximitat i del temps. A l’actualitat, podem continuar preparant unes burballes semblants (de Porreres, per descomptat) al llarg de tot l’any, utilitzant conill de corral o de granja i les verdures que tenguem a l’abast.
Ingredients:
- Conill
- Talladons (petits daus) de cuixot
- Burballes
- Ceba
- Tomàtiga
- All
- Julivert
- Mongetes
- Pèsols
- Carxofes
- Oli
- Aigua
- Sal
- Pebre bo
Preparació:
- Després d’escorxar, esbutzar i netejar el conill de caça, en farem tallades. Les millors les reservarem per preparar un segon plat, ja sigui en ceba, torrat, en salsa, etc.
- Destinarem les tallades que no hem seleccionat, a més del fetge i el cap, a fer les burballes, així com uns quants talladons (petis daus) de cuixot.
- Salpebrarem la carn del conill, tallada en bocins petits i la sofregirem amb oli fins que sigui ben rostideta.
- Hi anirem afegint ceba tallada fina i començarem a netejar el fons de l’olla o la casserola del que s’hi pugui haver adherit. Ara en diuen desglaçar.
- Quan la ceba comenci a ser cuita (8-10 minuts a poc foc), hi afegirem els daus de cuixot i la tomàtiga pelada i picada. Seguirem sofregint fins que la tomàtiga hagi perdut la seva aigua.
- Hi afegirem l’aigua necessària i la farem bullir fins que la carn sigui ben cuita. No se sol necessitar gaire temps si la carn del conill és tendra.
- Si n’és el temps (ara ja en tenim tot l’any) hi afegirem una grapada de pèsols, unes mongetes tendres i carxofes; aprofitarem les hortalisses del temps i que siguin adients per al plat. Ho salpebrarem al gust.
- Als pocs minuts de tirar-hi la verdura, ja hi podem agregar les burballes. Ho tastarem i rectificarem de sal si fos necessari.
- Poc abans que les burballes siguin cuites del tot, hi afegirem una picada fina d’all i julivert. El plat ha de ser una mica brouós.
Devem la recepta a Maria Solivellas Garau de Mossa, Escorca (Mirabona, Selva, 1923).
- Un informe de expertos afirma que la tala de los bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga fue ilegal
- Cort sustituye a los artistas de uno de los tardeos de Sant Sebastià por un problema administrativo
- Nofre Galmés del bar El Porrón de Manacor: “Hace días que obligo a los clientes. Si quieren hierbas tienen que cantar Sant Antoni”
- Una pasajera del avión de Turkish Airlines aterrizado en El Prat alertó de un mensaje de que iba a explotar una bomba
- Del chalé con piscina al chalé con campo particular de golf: el nuevo símbolo de estatus en la part forana
- El Govern prevé cortar carreteras en Mallorca el día del eclipse de sol
- El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos
- Guía para no perderse los principales actos de Sant Antoni