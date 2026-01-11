Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Politxó 2024 (ecològic) Soca-rel | Un vi per reivindicar una antiga i bona varietat (1)

Politxó 2024 (ecològic) Soca-rel | Un vi per reivindicar una antiga i bona varietat (1) / B. Font

Bartomeu Font Sbert

Bartomeu Font Sbert

El vi Politxó, del celler Soca-rel està elaborat amb esperó de gall. Aquesta varietat autòctona ha estat notícia fa poc, perquè el 23 de desembre de 2025, el Govern de les Illes Balears va autoritzar als cellers de la indicació geogràfica protegida (IGP) Vi de la Terra Mallorca a poder usar escursac, giró negre i esperó de gall perquè són «varietats amb una presència documentada a l’illa des del segle XIX i perquè els vins elaborats amb aquestes varietats han demostrat una elevada qualitat, amb reconeixement per part de la premsa especialitzada i altes puntuacions en guies de prestigi».

Soca-rel enguany fa part de la IGP Vi de la Terra Mallorca i l’anyada 2025 d’esperó de gall d’aquest celler molt segurament sortirà amb aquest distintiu territorial. Ara bé, la relació de Pep Rodríguez, propietari, vinater, enòleg i pagès de Soca-rel, i aquesta varietat ve d’enrere.

Devers l’any 2010, va tenir el primer contacte amb l’esperó de gall i es pot dir que en va quedar corprès tot d’una. Rodríguez recorda que Antoni Martorell Nicolau, que aleshores era el director de l’Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP), “em va convidar a tastar unes microvinificacions que s’havien fet i en vaig quedar fascinat per les aromes que després i la frescor que té en boca».

Dos anys més tard, Martorell li va cedir 100 ceps d’esperó de gall, que Rodríguez va sembrar a una de les finques que té llogades i en va fer microvinificacions per a consum propi: «Amb el resultat, encara en vaig quedar més enamorat», remarca. Temps després, Carme Garau, substituta de Martorell, també va treballar ferm perquè l’esperó de gall es pogués inscriure al Registre de Varietats Comercials, fet que es va assolir el mes de juliol de 2020, juntament amb el raïm de callet negrella i de mancès de tibús, la qual cosa va permetre que es poguessin plantar per qualsevol celler i usar el nom de la varietat comercialment.

Avui dia, Pep Rodríguez té una quarterada sembrada d’esperó de gall a Binissalem que prové de mudes de la Granja de l’IRFAP i de Can Axartell, el celler pollencí que també ha apostat per aquesta varietat gràcies a la feina de Pep Cifre, Rosa Pons i Joan Manel Ochogavia. Rodríguez reconeix que aquesta varietat l’ha captivat: «És cert que som molt fan de les varietats autòctones de Mallorca, però també m’agrada molt la varietat cabernet franc. Sommeliers d’aquí i d’altres indrets del món que han tastat el vi fet amb esperó de gall —sense jo haver-los dit res prèviament— troben que s’assembla moltíssim a la cabernet franc, per les aromes que té; de vegades, de pebre torrat, altres de pebre verd i, sovint, de tomatiguera». La setmana vinent en continuarem parlant.

