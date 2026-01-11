Cinco recetas tradicionales mallorquinas de Sant Antoni
Recopilamos platos de la cocina mallorquina típicos de la fiesta de Sant Antoni, que se celebra el 17 de enero y que han sido publicados en la sección 'Cuina amb memòria' de Antoni Tugores
Sant Antoni, la gran fiesta del invierno mallorquín, se celebra el 17 de enero y se vive con intensidad en pueblos como sa Pobla, Artà, Manacor, Muro o Pollença, entre otros.
Una rica tradición gastronómica se relaciona también con esta festividad, como explica Antoni Tugores. Sin duda, con un plato que es el rey absoluto: la espinagada.
Recopilamos aquí cinco recetas tradicionales mallorquinas de Sant Antoni de la sección ‘Cuina amb memòria’, que Antoni Tugores publica todos los sábados en Diario de Mallorca.
Coca de Sant Antoni d’Artà
La fiesta de Sant Antoni, situada en el calendario tradicional entre la época de matances y que Cuaresma, tiene un recetario que cuenta con una amplia presencia de productos derivados del cerdo, como en este caso.
Coca de pebres torrats de Sant Antoni
Además de productos de las matances, en las coques de Sant Antoni se aprovechan también las verduras de temporada, como en este caso los pimientos.
Coca santantoniera de verdures
Las coques mallorquinas de Sant Antoni suelen llevar pescado o carne de cerdo, pero esta es diferente.
Espinagada
Dejamos las coques para entrar de lleno en el plato estrella de Sant Antoni. La espinagada se elabora en los pueblos cercanos a l’Albufera, especialmente en sa Pobla, donde se ha convertido en un emblema de esta festividad.
Existen múltiples variantes de espinagada, aquí unas cuantas:
- La espinagada clásica: lee la receta aquí.
- Espinagada de col: lee la receta aquí.
- Espinagada de anguilas, lee la receta aquí.
Cocarrois de col blanca i ceba
Una receta de cocarrois típicos de Sant Antoni, aprovechando también la verdura de temporada.
