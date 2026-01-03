DIONÍS A TAULA
El vi solidari del Llevant de Mallorca (i 2)
Téntol negre 2023 i Téntol blanc 2024: Celler Pere Seda i Licors Moyà
Com vàrem explicar la setmana anterior, el vi Téntol d’enguany es destina a l’Associació Balear d’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA Balears). Es tracta de la tercera edició d’aquesta iniciativa solidària. Les dues anteriors, els 2.000 euros que dediquen el celler Pere Seda i Licors Moyà varen ser per a Sonrisa Médica, que acompanya amb un somriure els malalts (menuts i grans) dels hospitals públics de les Illes Balears, i per a Aproscrom, que treballa per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual.
El nom triat per a aquest vi no és trivial. Fer un téntol significa suspendre o interrompre un joc; una denominació que també evoca el programa excel·lent d’IB3, dirigit per Margalida Mateu. En el cas que ens ocupa, ho podem interpretar com fer una aturada amb una copa de vi que convida a aturar la rutina i el trull de l’estrès diari per mirar el nostre entorn i a nosaltres mateixos; per ser solidaris i també per apreciar el temps que tenim.
Els vins protagonistes són fruit de la tria de Joan Moyà, director de Licors Moyà, i Tòfol Reus, gerent de Pere Seda. El vi negre Téntol és de l’anyada 2023. S’ha elaborat amb raïm de merlot, cabernet sauvignon i callet. Ha tengut una criança de dotze mesos en botes de roure, que ha arrodonit l’evolució de cada una de les varietats que formen el cupatge. És lluent, intens i de color robí. Hi destaquen les aromes de fruita vermella com el gerd, amb reminiscència de cacau. En boca és sec, amb un pas en boca llaminer i, alhora, elegant.
El vi blanc Téntol és de la verema de 2024. Els tipus de raïm protagonistes són premsal, chardonnay, macabeu, giró ros i moscatell. És un vi net i lluent que té aromes que recorden la pinya, el plàtan i notes fumades per mor del teu pas breu en botes de roure francès. En boca és fi i equilibrat, amb un toc sedós i, alhora, fresc.
