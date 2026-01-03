Cuina amb memòria
Palos
Un de tants dolços que han anat arrelant a la nostra terra i que vulgarment citam en castellà, com fem amb amargo, mantecado o sospiro
Els palos, que habitualment es tallen longitudinalment per la meitat i s’omplen de pasta pastissera, són d’origen francès. Ho és la pasta de lionesa i ho és també la crema del farcit. El fet que en algunes regions espanyoles es coneguin com a «palo catalán» indueix a pensar que potser el pastís seria originari de la Catalunya Nord, avui integrada dins l’Estat francès. El que és clar és que aquest dolç fa molts d’anys que ha arrelat dins la nostra cuina i forma part dels pastissos mallorquins que ja es feien dins el segle XIX, com demostren alguns receptaris de l’època. Hi ha versions diverses. n
Ingredients:
- 125 g de farina fluixa
- 125 ml d’aigua
- 125 ml de llet
- 80 g de mantega
- 4 ous
- Un polsim de sal
- Una culleradeta (grandària de cafè) de sucre.
Preparació:
- Per preparar la pasta posarem una olla al foc amb la mantega, l’aigua, la llet, la sal i el sucre.
- Fosa la mantega, retirarem l’olla del foc i hi anirem afegint la farina fluixa, a poc a poc, remenant amb una cullera de fusta.
- Tornarem a posar l’olla al foc (moderat) i remenarem la pasta fins que es vagi desferrant de l’olla.
- Tornarem a apagar el foc i anirem afegint els ous a la pasta, d’un en un, batent amb unes varetes.
- Quan estiguin totalment integrats, posarem la pasta dins una màniga pastissera.
- Dins una llauna folrada amb paper vegetal farem els palos, d’uns 7 cm aproximadament, perquè una vegada que es coguin, creixeran.
- Dins el forn encalentit prèviament a 180° els courem devers 15 minuts.
- Els traurem i els deixarem refredar.
- Els tallarem per la meitat de manera horitzontal i ja els podrem emplenar amb crema pastissera (el més habitual), nata, crema trufada...
- Abans de servir-los els empolsimarem amb sucre molt.
Podem fer la crema pastissera amb
- 500 ml de llet,
- 3 vermells d’ou,
- 4 cullerades de sucre,
- 2 cullerades de blat d’indi (maizena),
- un canonet de canyella
- i una clovella de llimona.
Dins un perol hi posarem la llet amb el sucre, la canyella i la pell de llimona.
Dins mig tassó de llet hi fondrem la farina i els vermells d’ou.
Posarem la llet al foc; quan bulli hi mesclarem (colats) els vermells i la maizena, remenant contínuament fins que la crema espessirà.
Devem la recepta a Catalina Capó Bisquerra (Manacor, 1942 – 2020).
- Llega una masa de aire frío ártico a Mallorca: la Aemet avisa de la primera nevada del año en la Serra de Tramuntana
- Investigado un conductor por circular en Marratxí con placas falsas de matrícula y sin carné
- Agentes de la propiedad inmobiliaria y Govern abren en enero la lucha contra el fraude en la vivienda de Baleares
- Forbes elige al mejor colegio de Mallorca de 2025
- La imparable fuga de talento balear hacia el Báltico: la Microbiología de la UIB también emigra a Suecia
- ¡Me da igual todo. He venido a robaros!': Un atracador asalta dos comercios de Pere Garau en una tarde y agrede a las empleadas
- Muere Miquel Contestí, histórico expresidente del Real Mallorca
- Las lluvias navideñas alivian la situación de los embalses de Gorg Blau y Cúber