Gastronomía
Cinco recetas tradicionales mallorquinas para el invierno
Recopilamos platos típicos de la cocina mallorquina de invierno que han sido publicados en la sección 'Cuina amb memòria' de Antoni Tugores
El 2026 ha empezado con bajada de temperaturas, gripe y enfermedades respiratorias y posibilidad de nieve en la Serra de Tramuntana.
El recetario mallorquín presenta decenas de platos típicos de invierno, desde sopas a dulces elaborados con productos de temporada. Todo un espectáculo culinario propio del tiempo invernal.
Recopilamos aquí cinco recetas tradicionales mallorquinas de invierno de la sección ‘Cuina amb memòria’, que Antoni Tugores publica todos los sábados en Diario de Mallorca.
Aguiat de pilotes de pop
Un plato originario de los pescadores mallorquines que aprovechaban los pulpos más pequeños para y difícilos de vender para elaborar pilotes.
Burballes de pescador
Otro plato típico de los pescadores mallorquines elaborado con burballes, pasta típica de la isla.
Bullit d’ossos
Un plato típico de invierno, que tradicionalmente se elaboraba para aprovechar carne especialmente de cerdo.
Arròs de marjal
Una receta tradicional de la zona de sa Pobla, Muro y s’Albufera, pensado para aportar energía a los trabajadores de la marjal.
Coca de llemugues
Una coca típica del invierno, una auténtica bomba calórica.
