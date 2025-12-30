Cinco recetas tradicionales mallorquinas de Navidad
Recopilamos platos típicos de la cocina mallorquina navideña que han sido publicados en la sección 'Cuina amb memòria' de Antoni Tugores
La comida es una parte fundamental de la Navidad en Mallorca. La cocina isleña ofrece un amplio recetario de platos típicos de esta época del año, que se llena de productos como carnes, salsas, sopas o dulces.
Recopilamos aquí cinco recetas tradicionales mallorquinas de Navidad de la sección ‘Cuina amb memòria’, que Antoni Tugores publica todos los sábados en Diario de Mallorca.
Porcella rostida
La auténtica estrella de las comidas familiares navideñas mallorquinas, una cultura gastronómica que tiene que relacionarse con la tradición judeocristiana, explica Antoni Tugores.
Escaldums de Nadal
Otro de los platos más típicos de las comidas navideñas en Mallorca. Aunque puede hacerse de pollo o gallina, en estas fechas la carne tradicional es la de pavo.
Sopa farcida de nadal
La reina de las sopas navideñas. Se trata de una pasta en forma de caracol que se rellena de carne.
Sopa de la reina
Las sopas rellenas son uno de los platos más habituales en la Navidad mallorquina. La sopa de la reina es un plato singular de este estilo, típico entre familias nobles y acomodadas.
Coques de torró casolanes (amb confitura)
En el recetario navideño mallorquín las coques de torró ocupan un lugar destacado. Se trata, básicamente, de una pasta de almendra y azúcar cubierta con neules.
Más recetas de la sección 'Cuina amb memòria':
- Cinco recetas tradicionales mallorquinas de Cuaresma, aquí.
- Cinco recetas tradicionales mallorquinas con fideos, aquí.
- Cinco recetas tradicionales mallorquinas con arroz, aquí.
- Cinco recetas de panades, aquí.
- Cinco recetas de caracoles por Sant Marc, aquí.
- Cinco recetas mallorquinas de tortilla, aquí.
- Cinco recetas mallorquinas de pescado con verduras, aquí.
- Cinco recetas tradicionales mallorquinas de verano, aquí.
- Ordenan repetir un juicio en Palma porque el juez no aceptó un retraso de cuatro minutos
- Las empresas de Mallorca no avanzan la llegada de empleados «porque no fideliza»
- Un sistema de rampas y un ascensor facilitarán el acceso als Jardins de sa Quarentena de Palma
- Suenan cambios en el Consell de Mallorca: el PP maneja sustitutos para el conseller Marcial Rodríguez
- Pau García, emigrante mallorquín: «Fui a Suiza a ahorrar para poder comprar una casa en Mallorca»
- El orfanato ‘Las Miñonas’, el epicentro de los horrores del Puig de Sant Pere para las niñas del franquismo: «Era como un campo de concentración»
- Jordi Álvarez, guitarrista: “Veo una falta total de educación musical del público joven”
- Dos de cada tres hogares de Baleares renuncian al Ingreso Mínimo Vital pese a tener derecho a la ayuda