La comida es una parte fundamental de la Navidad en Mallorca. La cocina isleña ofrece un amplio recetario de platos típicos de esta época del año, que se llena de productos como carnes, salsas, sopas o dulces.

Recopilamos aquí cinco recetas tradicionales mallorquinas de Navidad de la sección ‘Cuina amb memòria’, que Antoni Tugores publica todos los sábados en Diario de Mallorca.

Porcella rostida

La auténtica estrella de las comidas familiares navideñas mallorquinas, una cultura gastronómica que tiene que relacionarse con la tradición judeocristiana, explica Antoni Tugores.

Escaldums de Nadal

Otro de los platos más típicos de las comidas navideñas en Mallorca. Aunque puede hacerse de pollo o gallina, en estas fechas la carne tradicional es la de pavo.

Sopa farcida de nadal

La reina de las sopas navideñas. Se trata de una pasta en forma de caracol que se rellena de carne.

Sopa de la reina

Las sopas rellenas son uno de los platos más habituales en la Navidad mallorquina. La sopa de la reina es un plato singular de este estilo, típico entre familias nobles y acomodadas.

Coques de torró casolanes (amb confitura)

En el recetario navideño mallorquín las coques de torró ocupan un lugar destacado. Se trata, básicamente, de una pasta de almendra y azúcar cubierta con neules.

