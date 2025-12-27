DIONÍS A TAULA
El vi solidari del Llevant de Mallorca (1)
Celler Pere Seda i Licors Moyà
El celler Pere Seda i la destil·leria Licors Moyà acaben de presentar el vi Téntol d’enguany. És el vi més solidari de la comarca del llevant de Mallorca perquè elaborar-lo suposa la donació de 2.000 euros, 1.000 per part de cada empresa esmentada, a una entitat sense ànim de lucre de l’illa.
La idea d’elaborar un vi solidari va sorgir durant la pandèmia de la covid-19. Concretament, va ser durant el mes de maig de 2021 quan totes dues empreses decidiren crear una iniciativa solidària anual per contribuir en una causa social.
Per triar el vi d’aquest 2025, Joan Moyà i Tòfol Reus tastaren diferents propostes i cupatges presentats per l’enòleg Pere Crespí i, a més, decidiren que el futur vi Téntol es dedicaria a l’Associació Balear d’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA Balears). L’entitat, que ja ha rebut la donació de Pere Seda i Licors Moyà, està presidida per Catalina Rigo Mulet i es dedica a donar suport a les persones amb ELA i a les seves famílies. Els ofereixen atenció, promouen l’agrupació de persones afectades i els facilita orientació i assessorament.
Una de les accions en què aquesta associació ha treballat durant els darrers mesos, juntament amb altres entitats d’arreu de l’Estat, ha estat reivindicar el desplegament de la llei ELA a les comunitats autònomes perquè els malalts d’aquesta patologia puguin tenir atenció domiciliària 24 hores amb finançament suficient. Aquesta reivindicació serà possible perquè el Congrés espanyol va aprovar el mes de novembre el decret llei del ministre Pablo Bustinduy, el qual destina 500 milions per atendre les persones amb ELA, com també altres persones amb malalties neurològiques que necessiten cures d’alta complexitat. Cal tenir en compte cada malalt necessita cinc professionals per persona; per això, es destinen gairebé 10.000 euros al mes, la meitat els aporta l’Estat i l’altra part, cada comunitat autònoma.
Tornant a Téntol, se n’ha fet un vi negre i un vi blanc, que estan il·lustrats per Sònia Santandreu, també responsable de la imatge gràfica de Licors Moyà, una obra que remet a germanor i a solidaritat. La setmana que ve acabarem de parlar d’aquests vins solidaris.
