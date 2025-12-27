Terras Gauda presenta las nuevas añadas de sus vinos

Navidad y fin de año son un buen momento para conocer las novedades vitivinícolas de este 2025. El grupo Terras Gauda presenta en esta época los vinos que ha sacado al mercado recientemente.

Uno de estos es La Mar 2023, de Terras Gaudas, que está elaborado principalmente con uva cainho branco, típica de la subzona de O Rosal, complementada con albarinho y loureiro. Es un vino versátil, con aromas de flores blancas y con un punto salino en boca.

También presentan etiqueta negra de 2022, un vino con potencia y cuerpo que ha evolucionado positivamente después de una lenta crianza sobre lías y un reposo de siete meses y medio en contacto con las lías en los fudres. Es un coupage de albarinho (70%), cainho branco (23%) y loureiro (7%).

En cuanto a los tintos, el grupo gallego presenta tres nuevas añadas. La primera es de 2020, del vino Aurea, de la bodega leonesa Pittacum. Es un tinto singular, que procede de cepas de 120 años de la variedad mencía, ideal para acompañar asados de carnes rojas selectas. Otra novedad es la añada QS de 2021, de la bodega Quinta Sardonia, de Valladolid, de producción ecológica y con casi 20 meses de evolución en botas de roble francés; y, por último, el monovarietal de garnacha de 2021, un Rioja fresco y equilibrado de la bodega Heraclio Alfaro.

Concurso de cartelismo

La bodega Terras Gauda convocará para el próximo 2026 una nueva edición del concurso de cartelismo Francisco Mantecón, un homenaje al creador de la imagen gráfica de la bodega gallega. Para participar, se admite cualquier técnica pictórica, fotográfica, informática, etc. El tema será libre y preferentemente tendrá que reflejar aspectos corporativos de la entidad convocante, fundamentalmente los relativos a sus vinos blancos de la variedad albarinho: Terras Gauda y Abadía de San Campio. Las bases pueden consultarse en <franciscomantecon.com> y la participación está abierta hasta el próximo 10 de abril.