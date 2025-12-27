Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuina amb memòria

Aguiat de peix

És bo i sa recórrer adesiara a plats tradicionals de peix

Aguiat de peix amb aranyes de cap negre. | A. T.

Aguiat de peix amb aranyes de cap negre. | A. T.

Antoni Tugores

Les receptes de cuina que hom pot recollir d’una persona experimentada –sovint carregada de saviesa– són importants. El resultat final (la publicació a una columna gastronòmica d’un diari, uns fascicles o un llibre) sembla que és el més notori. Arribar a una meta és cabdal. Però a més de l’objectiu final, en el nostre cas, el més fascinant va ser gaudir del camí... com deia Konstandinos Kavafis. Va ser una experiència inoblidable contactar amb les monges Tereses de la Rambla de Palma i que ens transmetessin amablement aquesta recepta... a través del torn, sense el més mínim contacte visual.

Ingredients

  • Peix de tallada
  • ceba
  • cebetes
  • peres de petita grossària
  • tomàtiga
  • 1 cabeça d’alls
  • patates
  • brou de peix o aigua
  • farina torrada o pa fregit
  • 1 tasseta de vi de missa o xerès
  • oli
  • sal
  • pebre bo

Preparació

  • Netejarem el peix i el passarem lleugerament per farina. El fregirem; no es necessita que quedi molt cuit. El reservarem.
  • Ens pot servir qualsevol peix de tallada, preferentment blanc: rap, lluç, maire, bacallà...
  • Dins una greixonera –sense oli i amb molt poc foc– hi posarem a suar la ceba tallada fineta o ratllada; quan sigui ben morta, hi afegirem oli (que pot ser del que hem fregit el peix, ben colat).
  • Minuts després hi afegirem la tomàtiga pelada i picada, sal i pebre bo.
  • Dins l’oli colat hi fregirem les peres petites, que eixugarem després damunt paper absorbent. Tot seguit, hi fregirem les patates.
  • Abocarem aigua calenta (millor si és brou de peix) dins la greixonera amb el sofregit de ceba i tomàtiga. Quan aixequi el bull, hi agregarem les peres, les patates, les cebetes i, per sobre, les tallades de peix, una cabeça d’alls i una tassa de vi de missa o de xerès.
  • Si trobam que hi ha massa brou, ho podem espessir amb dues cullerades de farina torrada dins una paella a poc foc. Una vegada torrada la passarem per un colador amb l’ajuda d’una maça.
  • També podem espessir el brou amb trossets de pa fregit, ben capolats.
  • Deixarem que tot plegat doni un bullet i quan tot estigui al seu punt, es pot servir.
  • Com que no es poden trobar peres petites tot l’any, podem utilitzar altres ingredients, com els pèsols, per exemple.
  • Devem la recepta a les Carmelites Descalces de Santa Teresa de Palma.

