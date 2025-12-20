DIONÍS A TAULA
La millor mel ecològica del món és de Mallorca (i 2)
Mel de Son Real, Mel Caramel
Com vàrem anunciar la setmana anterior, la millor mel del món ecològica i polifloral, és a dir, que prové de diverses flors i cap destaca per damunt les altres, és Mel Caramel de Son Real, de l’apicultor inquer Martí Mascaró. Així ho ha considerat el jurat internacional del concurs Biolmiel, que fa 18 edicions que s’organitza a Itàlia.
Parlar de Mel Caramel és un orgull perquè la mel ecològica de Mascaró és la més premiada internacionalment de les Illes Balears. En diferents edicions ha guanyat 14 medalles d’or, 15 de plata i guanyat dues vegades el primer premi de Biolmiel (2018 i 2025).
A la Fira de la Mel de Llubí del mes de novembre, una cita ineludible per als amants d’aquest aliment ancestral, Mascaró va vendre gairebé tota la producció del seu producte. Ara bé, sortosament per als que no l’han tastada, al seu web www.melcaramel.com encara s’hi pot comprar la de Son Real.
La vegetació de Son Real és principalment garriga mediterrània. El terreny és molt arenós i es troba a prop del jaciment homònim, una necròpolis que es va construir durant la primera edat del ferro, devers el segle VII abans de Crist. Avui dia, fa part de la finca pública que el Govern de les Illes Balears va adquirir l’any 2002, que té una extensió de 395 hectàrees i on hi ha un refugi amb una capacitat de 8 persones.
Tornant a la mel de Son Real, és de primavera, té un gust floral, és dolça i, alhora, una mica àcida. És de color ambre clar i sempre és així perquè no hi ha alzines i els garrovers que del voltant són joves. Les abelles de Martí Mascaró solen produir 100-150 quilos, depenent del temps que hagi fet durant l’hivern i la primavera. Hi predominen els trèvols, l’herba de Sant Ponç, el romaní, el card, l’albó i altres plantes mel·líferes mediterrànies. Segur que us en llepareu els dits!
