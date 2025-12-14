Con sobrasada de porc negre y naranja: así es el panettone mallorquín más original
El horno mallorquín Can Company sorprende con un panettone de sobrasada de porc negre
Can Company, una fábrica de embutidos de Inca, ha sorprendido a todos con la creación de un panettone hecho de sobrasada de porc negre y naranja.
Se trata de una colaboración entre el la empresa de Inca y el pastelero mallorquín Lluís Pérez, creando una versión muy mallorquina de este tradicional postre italiano cada vez más integrado en las costumbres de aquí.
Si bien el panettone clásico suele ir relleno de fruta confitada, cada vez es más habitual reinventar recetas tradicionales para ofrecer una versión más original del producto. Los pasteleros mallorquines han ido aún más allá creando este panettone que combina dos productos aparentemente opuestos, la sobrasada y la naranja, pero que ellos han sabido unir.
Este experimento culinario no ha pasado desapercibido. La cuenta de X @NoUsAgradaRes, que se dedica a comentar combinaciones gastronómicas poco convencionales, no ha perdido la oportunidad de compartir este panettone tan inusual.
- El comandante general afirma que el Ejército español 'es el mejor del mundo
- Arranca el derribo del antiguo bar Riu Dolç en Palma para levantar una finca de pisos de medio millón de euros
- Llega la borrasca Emilia: así afectará a Mallorca
- Nueve detenidos por un altercado en un avión en el aeropuerto de Palma
- Sa Granja de Esporles ya es oficialmente patrimonio protegido en manos de una sociedad hotelera
- Bofetada judicial a la estrategia balear para frenar a Uber en Mallorca
- El caballo francés Hornado Bello da positivo por mepivacaína
- Altercado en un avión en el aeropuerto de Palma: así se inició la trifulca