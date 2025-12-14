Con sobrasada de porc negre y naranja: así es el panettone mallorquín más original

Can Company, una fábrica de embutidos de Inca, ha sorprendido a todos con la creación de un panettone hecho de sobrasada de porc negre y naranja.

Se trata de una colaboración entre el la empresa de Inca y el pastelero mallorquín Lluís Pérez, creando una versión muy mallorquina de este tradicional postre italiano cada vez más integrado en las costumbres de aquí.

Si bien el panettone clásico suele ir relleno de fruta confitada, cada vez es más habitual reinventar recetas tradicionales para ofrecer una versión más original del producto. Los pasteleros mallorquines han ido aún más allá creando este panettone que combina dos productos aparentemente opuestos, la sobrasada y la naranja, pero que ellos han sabido unir.

El panettone más sorprendente de Mallorca / Can Company

Este experimento culinario no ha pasado desapercibido. La cuenta de X @NoUsAgradaRes, que se dedica a comentar combinaciones gastronómicas poco convencionales, no ha perdido la oportunidad de compartir este panettone tan inusual.