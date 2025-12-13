DIONÍS A TAULA
La millor mel ecològica del món és de Mallorca (1)
Mel de Son Real | Mel Caramel
Mallorca torna a estar d’enhorabona perquè una de les mels que s’hi produeixen ha estat guardonada com la millor mel ecològica del món en la modalitat polifloral. Es tracta de la mel de Son Real, de la marca Mel Caramel. L’apicultor Martí Mascaró explica que està content perquè Biolmiel, el concurs internacional que l’ha premiat «és una competició molt exigent, molt difícil i hi participen mels d’una extraordinària qualitat de diferents estats del món i guanyar-lo no és gens fàcil».
La Mel de Son Real s’elabora a prop del poblat talaiòtic homònim, situat vora la mar, al terme municipal de Santa Margalida. En aquest entorn encisador i únic, les abelles de Mascaró treballen dia sí i dia també per elaborar una mel que ja ha estat valorada positivament en altres edicions de Biolmiel, medalla d’or els anys 2018, 2020 i 2023, i medalla d’argent l’any 2024.
Per a Mascaró, el premi té un significat especial perquè la mel de Son Real és la segona que va poder certificar com a ecològica. La primera va ser la de ses Cabanasses (Petra) amb la qual també va guanyar aquest concurs a millor mel certificada ecològica del món a l’edició 2018.
El jurat del concurs es va trobar a Bari (Itàlia) el passat 30 de novembre i va tastar la mel que hi va participar en les dues categories convocades. La cita se celebra de l’any 2008 ençà i aquesta edició, la de 2025, ha estat la que ha tengut més participants, concretament 228.
En la modalitat polifloral, el primer premi ha estat per a la Mel Caramel de Son Real (Santa Margalida, Mallorca), mentre que el segon i el tercer premi han estat per a la mel d’Apicoltura Rosalba Spineto (Campo di Giove, Itàlia) i de Geranos Stefanos (Grècia), respectivament. En la categoria monofloral, el primer premi ha estat per als apicultors d’Arbaree (Sardenya), amb una mel d’arbocera, el segon guardó ha estat per a Miel Setentaynueve (Valladolid, Espanya), amb una mel d’espígol, i el tercer premi ha estat per a Apicoltura Zipoli (Romanengo, Itàlia), per la seva mel d’acàcia. La setmana vinent continuarem parlant d’aquesta mel i del seu entorn.
