DIONÍS A TAULA
Raïm autòcton i versàtil per a un vi de final vibrant (i 2)
Ve d’Avior - Cati Ribot
Galmés i Ribot
Com vàrem explicar la setmana passada, Cati Ribot ha après l’ofici de viticultora i de vinatera de son pare i de sa mare. De sa mare, madò Catalina, n’ha heretat el cultiu i la cura de la planta: «va arribar a plantar-ne 12 hectàrees tota sola». De son pare, l’amo en Jaume, també ha après a fer el vi. Tots dos han estat els meus mestres a foravila: «De tots dos i de la vinya he après a ser pacient, a respectar les sorpreses que poden esdevenir, com ara un estiu molt càlid o per una calabruixada…, i saber improvisar i trobar-hi una solució», comenta Cati Ribot.
La primera anyada d’aquest vi va ser la de l’any 2017, dins la línia Som Pubil (que significa som fill únic), del celler Galmés i Ribot. Per elaborar aquest vi ecològic, es parteix d’una maceració carbònica i acaba de fermentar dins dipòsits de fang. Finalment, fa una criança durant quatre mesos dins botes de roure de 400 litres i acaba d’afinar-se mig any en botella. És un vi que es pot veure sol, per gaudir d’un horabaixa sense pressa ni estrès en qualsevol moment de l’any. Tot i això, també és un bon acompanyant de formatges cremosos i tendres o plats com el pollastre al forn o un magret d’ànnera amb salsa de magrana. És un vi de capa mitjana, amb bona acidesa i estructura, però alhora és lleuger, amb només 12 graus d’alcohol, amb un punt vibrant en pas per boca que el fa especial.
El disseny és obra de Maggie Adrover (que podeu trobar a Instagram amb l’usuari @Marmolamans). L’artista és coneguda per la seva bona feina a projectes diversos com les portades del Setmanari Felanitx o les etiquetes de la formatgeria Es Pinaró de ses Monges o la mel del mestre i apicultor Gori Lladó, entre d’altres. Per il·lustrar-lo ha triat el color rosa un animal ben nostrat, la tortuga de terra, que recorda que la joia de la tortuga és que sap anar al seu ritme, com passa al celler Galmés i Ribot, un contrapunt a tenir en compte en un món en què tot sembla que ha de succeir de forma immediata i sense reflexionar-hi gens.
- Estos son los centros comerciales y supermercados de Mallorca que abren el festivo del 6 de diciembre
- El Govern asciende con una jefatura a un ex alto cargo del PP que fue condenado por corrupción
- El juez procesa a Salvador Llinàs por la estafa de más de 40 millones de euros de Autoclick
- Empiezan las obras para la construcción de 64 viviendas en Son Güells y una parte de ellas se venderán a precio tasado
- ‘Hackers’ prorrusos reivindican que han lanzado ciberataques contra webs del 'transporte público de Mallorca”
- Las balizas V16 homologadas serán obligatorias desde el 1 de enero: ¿Dónde puedo comprarlas en Palma?
- Maria Francisca Perelló, directora de la Fundación Rafa Nadal: "Me emociona cuando veo que un niño con pocos recursos mejora gracias a nuestra ayuda"
- Las seis nuevas titulaciones clave que implantará la UIB: Ciencias del Mar, doble grado de Matemáticas y Física, Arquitectura e Ingenierías