DIONÍS A TAULA
Raïm autòcton i versàtil per a un vi de final vibrant (1)
Ve d’Avior - Cati Ribot
Galmés i Ribot
La història del celler Galmés i Ribot, del poble de Santa Margalida, comença amb els padrins per part de pare de Cati Ribot. Nomien Pere Joan i Catalina i començaren en el món de la vinya amb el cultiu del raïm de taula. Tot i que venien el raïm per menjar, cal comentar que elaboraven vi de forma casolana, per a consum propi.
L’any 1997 Jaume Ribot i Catalina Galmés, els pares de Cati Ribot, varen reconvertir la vinya per vinificar. La tendència d’aleshores era apostar per varietats foranes, com ara ceps de merlot, cabernet sauvignon, sirà i chardonnay. El 2006, però, varen començar a decidir crear un camp experimental de varietats locals juntament amb l’Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP), les quals estaven a punt de desaparèixer, com ara escursac, argamussa, vinater blanc i giró negre.
L’escursac és un dels estendards del celler Galmés i Ribot. Cati Ribot comenta que «des que el començàrem a cultivar, l’escursac ens va agradar molt perquè ens va sorprendre la seva versatilitat: en podem fer rosats, escumosos i si li dones més maduració a la fruita, és molt bona per fer maceració carbònica perquè té la pell molt prima i aporta més matisos, més volum i més complexitat, la qual cosa també la fan una varietat perquè tengui una criança òptima dins bota i, també, perquè envelleixi bé dins botella», comenta Cati Ribot.
A més a més, l’escursac agrada molt a la família Ribot perquè és una varietat molt ben adaptada al clima de Mallorca, no vol aigua de manera que s’adapta molt bé a la sequera i al clima càlid, i té un cicle llarg. És un raïm de mida mitjana, de color porpra, que també podem observar en la vinificació, té molt bon balanç de sucre, acidesa i PH. «Si la veremes abans —explica Cati Ribot— té una fruita vermella i una part cítrica molt fresca, mentre que si la veremes més tard, a les vinyes més velles, té més concentració,la qual cosa afavoriex l’elaboració d’un vi de guarda». La setmana que ve en continuarem parlant.
